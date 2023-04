Primavera, dolce cambiare operatore: ecco le nuove e migliori offerte mobili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se state spendendo più di 10-15 euro al mese per un'offerta di telefonia mobile probabilmente avete un problema. State spendendo troppo. Le nuove offerte degli operatori mobili danno in quel range di prezzo tutto quello di cui abbiamo bisogno – in certi casi persino uno smartphone oltre a GB a volontà, a velocità 5G. Tutto questo con i principali operatori telefonici. Se vogliamo spingerci in nuovi lidi, operatori minori e anche virtuali, allora sarà difficile spendere più di 8 euro al mese.

Le offerte sono in questo caso molto più economiche, infatti.

Questa primavera è un buon momento per valutare il cambio operatore, per poi fare vacanze estive senza doverci preoccupare di questi aspetti. Utile comunque tenere presenti, proprio in vista dell'estate, le offerte con una buona quantità di GB perché in vacanza non possiamo contare, tipicamente, sul wi-fi di casa e ufficio.

Tim e Vodafone

Cominciamo da Tim e Vodafone, perché c'è un aspetto che accomuna le loro ultime offerte. La possibilità di pagare solo 9,99 euro al mese per avere tutto: minuti e GB illimitati in 5G. Illimitati anche gli sms con Tim. In entrambi i casi non c'è, inoltre, il costo di attivazione. Tim fa pagare 25 euro la sim, con 20 euro di traffico; gratis invece da Vodafone se la prendiamo online.La condizione è che bisogna avere un'offerta di rete fissa con lo stesso operatore e poi associarla alla sim. Altrimenti il costo sale a 14,99 euro al mese, sia con Tim sia con Vodafone, e cambiano anche le caratteristiche dell'offerta. Entrambi gli operatori riducono a 50 GB i GB (il resto è uguale; eccetto per l'aggiunta di sms illimitati e chiamate anche verso l'Europa con Vodafone).Come si vede i due operatori stanno andando in tandem con le offerte in questo periodo e anche nella volontà di legare a sé l'utente sia sul fisso sia sul mobile. Da notare che alcuni negozi possono avere anche promozioni più vantaggiose, aggiungendo ad esempio uno smartphone a costo zero o molto ridotto

Wind Tre

La cifra di 14,99 torna anche in Wind Tre che in quella cifra dà minuti illimitati, 200 sms e 100 GB, più uno smartphone 5G. Il prezzo scende a 12,99 euro al mese se ci bastano 50 GB. La sim costa 10 euro (salvo promo in alcuni negozi).Attenzione: c'è un (inusuale) costo di attivazione di 49,99 euro, rateizzabili in 24 mesi.

Gli operatori low cost

Per chi vuole spendere il meno possibile, la strada da seguire porta agli operatori minori. Spusu e Optima sono ora tra i più economici, a 5,98 e 4,95 euro al mese. Nel primo caso 2mila minuti, 500 sms e 70 GB; nel secondo, minuti e sms illimitati e 100 GB. Attenzione: non c'è il 5G, di cui però molti italiani sanno ormai di potere fare a meno. La sim costa sempre 9,90 euro. Una differenza da considerare è che Spusu è su rete Wind Tre, Optima su Vodafone.Su rete Tim c'è a 4,99 euro al mese Kena, ma dà solo 1 GB a quel prezzo (chiamate illimitate e 500 sms). A 7,95 e 7,99 ci sono rispettivamente Fastweb (su rete Wind Tre) e Iliad, più 10 e 9,99 euro di attivazione (sim gratis). Nel primo caso, minuti illimitati, 100 sms e 100 GB; nel secondo, minuti e sms illimitati e 120 GB. Attenzione: a quel prezzo solo Fastweb ha il 5G; Iliad lo mette nell'offerta da 9,99 euro al mese (150 GB). Da considerare, per la scelta, anche che la copertura 5G è diversa per ciascuno dei quattro operatori non virtuali (Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad).