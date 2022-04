Primavera in Emilia per vivere una delle sue tante esperienze

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si visita, ma si vive. Miscelando più esperienze, che pescano nella tradizione enogastronomica, si riflettono nell'arte e nella cultura e trovano sfogo negli itinerari naturalistici. Il menu che può esibire l'Emilia è sicuramente fra i più ricchi ed attrattivi. Viaggiare nel territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia è immergersi in una terra che abbina con leggerezza il piacere delle eccellenze della Food Valley (con le icone del culatello e del Parmigiano Reggiano) al fascino degli storici castelli che qui abbondano per arrivare al richiamo dei paesaggi che abbracciano il fiume Po, partendo dai boschi e dai fiumi dei colli piacentini per arrivare a quelli del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Fra set cinematografici e chiese medievali

Nella fascia a Sud del Grande Fiume si sviluppa un itinerario fra il nostalgico e la tradizione che si snoda attraverso l'esplorazione della Bassa Reggiana, toccando Gualtieri e la sua piazza rinascimentale dominata dal Palazzo Bentivoglio e poi Brescello, luogo “mitico” per gli amanti del cinema d'annata e set a cielo aperto delle vicende cinematografiche di Peppone e Don Camillo. Un'altra possibilità per fare un passo nella storia (religiosa) è il percorso lungo l'Oltretorrente e la Parma vecchia, ammirando l'antica chiesa medioevale di Piazzale Santa Croce, le pievi di Santa Maria del Quartiere e della SS. Annunciata, il cosiddetto Duomo dei Poveri, e concludendo il tour con una visita del Parco Ducale per evocare le gesta di personaggi famosi come Guido Picelli e Arturo Toscanini.

Luoghi verdiani

La proposta di Trame d'Italia (www.trameditalia.it) è invece un altro originale tour guidato esperienziale nel territorio del Parmense. L'esperienza si chiama “Va, pensiero” ed è una full immersion di due giorni nella vita e nella storia di Giuseppe Verdi attraverso i luoghi del capoluogo e della provincia che l'hanno visto protagonista. Si parte dalla campagna affacciata sul Po di Sant'Agata di Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza (dove si trova Villa Verdi, dimora in cui il Maestro visse con Giuseppina Strepponi, soprano e sua seconda moglie) per arrivare prima a Busseto (dove è d'obbligo una visita al Teatro che porta il nome del compositore) e poi alla frazione Roncole, dove sorge la casa Natale di Verdi, e quindi fare ritorno a Parma e alla magnificenza del Teatro Regio. Il tutto condito da intermezzi rigeneranti per assaporare i prodotti tipici della Bassa con le sinfonie verdiane in sottofondo, piacere che si può vivere alla storica Salsamenteria Baratta.

Simbolismo, futurismo e fotografia

Piacenza, Parma e Reggio Emilia saranno a partire dalla primavera teatro di importanti appuntamenti a cavallo fra arte, architettura e fotografia. A Piacenza, che celebra i 900 anni della sua Cattedrale con un intero anno di eventi culturali, il richiamo principale sono le oltre 160 opere di Gustav Klimt in esposizione (dal 12 aprile al 24 luglio) alla Galleria Ricci Oddi, dove si potrà ammirare anche il “Ritratto di Signora”, a cui è riservata un'intera sezione con il racconto delle misteriose vicende che hanno reso celebre il dipinto di uno dei principali esponenti del simbolismo europeo. Se Lucio Fontana e il suo spazialismo sono gli “special guest” di Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo, nei pressi di Parma, già sede della Fondazione Magnani-Rocca, al Labirinto della Masone di Fontanellato gli appassionati di aeropittura futurista potranno ammirare un centinaio di opere che approfondiscono un movimento artistico che ha caratterizzato la pittura italiana nei primi decenni del Novecento. A Reggio Emilia, infine, la primavera (a partire dal 29 aprile) sarà un'occasione per omaggiare l'arte del fotografo reggiano Luigi Ghirri, nel 30esimo anno dalla sua morte, e per immergersi nei lavori del festival della Fotografia Europea: il tema di quest'anno è “un'invincibile estate” (celebre frase di Camus che indica una riflessione sulle forze interiori che guidano le persone nei momenti di grande sconvolgimento della vita) e il clou delle esposizioni sarà agli storici Chiostri di San Pietro.

Turismo enogastronomico

Con poco meno di 150 cantine, l'Emilia è per definizione anche una terra di vini e una tappa interessante per gli appassionati che prediligono esperienze multisensoriali. Sulla collina di Guardasone a Taversetolo, in provincia di Parma, è possibile scoprire i metodi di produzione sostenibile nella cantina ipogea Oinoe e fare un trekking guidato nei vigneti con immancabile degustazione finale. Simili esperienze si possono vivere nel cuore della denominazione Colli di Parma alla cantina Monte delle Vigne e ai piedi delle colline della Val Nure nel piacentino alle Cantine Romagnoli di Villò di Vigolzone, azienda vitivinicola attiva dal 1857 e che oggi lavora uve biologiche per produrre anche spumanti metodo classico. I vini biologici sono l'attrazione anche della Tenuta Venturini Baldini, sulle colline reggiane, dove si può anche passeggiare fra coltivazioni e boschi all'insegna della biodiversità ed entrare nel mondo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia visitando l'antica acetaia che risale al 1670. E infine, per gli amanti del genere, tappa d'obbligo al Vascello del Monsignore a Cervarezza Terme, dove scoprire i segreti di una storia di quasi 300 anni immersi nella natura del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.