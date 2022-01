Prime dosi in calo, l’obbligo per gli over 50 non traina più le vaccinazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'obbligo vaccinale ha convinto in tre settimane quasi 340mila italiani over 50 a fare la prima dose di vaccino anti-Covid. Un primo passo importante per ridurre la platea dei no vax, ma abbastanza piccolo rispetto a quanto auspicava il Governo quando ha fatto scattare ufficialmente l'obbligo lo scorso 8 gennaio (ma la decisione è stata annunciata dal governo già il 6 gennaio) con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’ultimo decreto anti-Covid.

Ancora 1,8 milioni di over 50 senza neppure una dose

Quel giorno, secondo il report del commissario Figliuolo si contavano 2,165 milioni di over 50 (la fascia d'età più a rischio di essere colpita da forme gravi di Covid) ancora non vaccinati: dopo tre settimane quella platea di no vax si è ridotta - secondo i dati aggiornati al 27 gennaio di Lab 24 del Sole 24 ore - di circa il 15 per cento, con circa 333mila nuove dosi (prime dosi + monodose + dosi uniche di chi ha contratto precedentemente l'infezione). Restano ancora circa 1.8 milioni di over 50 senza neppure una dose di vaccino.

L'ANDAMENTO DELLE PRIME DOSI Nuove vaccinazioni per fascia anagrafica nelle ultime quattro settimane

Effetto obbligo scemato

Del resto, l’obbligo introdotto dal governo, dopo aver provocato nella prima settimana una fiammata nelle vaccinazioni, ha perso progressivamente l’effetto propulsivo iniziale. Se dal 7 gennaio al 13 gennaio, quando la misura era stata appena adottata dal Governo, le nuove somministrazioni sonno state 128.772 (con un balzo del 231,5% rispetto alle quasi 39mila della settimana precedente) nei sette giorni successivi (dal 14 al 20 gennaio) sono scese a quota 119.004 (-7,6%). Per poi crollare a 85.438 (-28,3%) nella settimana 21-27 gennaio.

Un ritmo troppo lento per arrivare a coprire almeno una buona fetta dei quasi 2 milioni di over 50 non vaccinati per i quali dal prossimo 1° febbraio scatterà la multa una tantum da 100 euro e dal 15 febbraio la sospensione dello stipendio (per chi lavora e non è disoccupato o in pensione).

Le ragioni della scarsa adesione

Come si spiega questa adesione non proprio massiccia? Se per chi lavora il rischio di perdere lo stipendio (ma non il posto di lavoro) - questa la sanzione prevista da metà febbraio per i lavoratori sprovvisti di super green pass - è un deterrente sicuramente forte, ma non si può dire altrettanto per le multe previste per gli over 50 che non lavorano. Multe una tantum che saranno solo di 100 euro (in Austria dove da febbraio scatterà l'obbligo per tutti le multe arrivano fino a 3.600 euro).