Vaccini, prime dosi in risalita dopo un mese di calo: +17% nell'ultima settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo oltre un mese di calo, le nuove dosi la scorsa settimana sono tornate a crescere. Con una media giornaliera di oltre 18mila. Al ritmo attuale, per arrivare al nuovo target del 90% di over 12 vaccinati, in base alle elaborazioni di Lab24, ci vorranno 2 mesi e 20 giorni.

Del resto, sono in salita anche le terze dosi, che per la prima volta martedì 16 novembre hanno superato quota 140mila.

L’andamento delle prime dosi

Sul fronte prime dosi, l’effetto rilancio che il governo ha legato all'introduzione dell'obbligo di Green pass a partire dal 15 ottobre, si è esaurito dopo qualche settimana. Il decreto che ha introdotto l'obbligo di Green pass per tutto il mondo del lavoro pubblico e privato è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre. Nella settimana successiva, dal 17 al 23 settembre, in base ai dati di Lab 24, le nuove dosi somministrate (inclusi monodose J&J e dosi uniche di chi ha contratto precedentemente l'infezione) hanno avuto un'impennata a quota 570mila rispetto alle 478mila della settimana precedente. Stesso trend nella settimana successiva (24-30 ottobre).

Loading...

NUOVE DOSI PER FASCE DI ETÀ Numero totale di somministrazioni settimanali di prime dosi per età. Sono selezionabili dal menù Loading...

La ripresa nell’ultima settimana

Ma poi è cominciato un calo progressivo. Si è passati dalle 440mila della settimana 11-17 ottobre (a cavallo con l’entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde) alle 240mila della settimana 18-24 ottobre, alle 145mila del periodo 25-31 ottobre, fino al punto più basso di 109mila tra il primo e il 7 novembre. La settimana scorsa però è iniziata la risalita, con 127mila somministrazioni e un aumento del 16,8%, reso più consistente dal fatto che lunedì 1 novembre, giorno festivo, le vaccinazioni hanno avuto un netto ridimensionamento.

NUOVE DOSI PER FASCE DI ETÀ Numero totale di somministrazioni settimanali di prime dosi per età. Sono selezionabili dal menù Loading...

Nuove dosi in crescita tra gli over 60

Ma quali sono le fasce d’età che hanno registrato la scorsa settimana un incremento maggiore di nuove dosi? Un po’ a sorpresa cresce di più la fascia degli over 60, malgrado sia quella che registra già le percentuali più alte di immunizzazione (intorno o sopra il 90%). Le nuove dosi per i 60-69enni infatti aumentano del 28,8%. Per i 70-79enni del 37,5% e per gli over 80 del 29,1%. A seguire gli adolescenti nella fascia 12-19 anni (+20,9%) e i 50-59enni (+18,8%). L'aumento più contenuto (+7%) è nella fascia 20-29 anni.