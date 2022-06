Prime proiezioni: Bucci, Lagalla e Biondi (centrodestra) vincono a Genova, Palermo e L’Aquila. Tommasi in testa a Verona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le prime proiezioni (copertura campione 5%) della Rai confermano gli exit poll. Il centrodestra vince al primo turno a Genova, Palermo e L'Aquila. Ed è avanti a Catanzaro. Il centrosinistra è in vantaggio a Parma e a Verona. Lo spoglio nei 971 Comuni al voto (circa 9 milioni di persone chiamate alle urne) è iniziato alle 14. Negli 818 comuni gestiti dal Viminale il dato finale dell'affluenza è stato del 54,7% (alle precedenti omologhe elezioni era stato del 60,1%). Le urne si sono chiuse alle ore 23 di domenica 12 giugno.

Centrodestra vince a Genova, Palermo e L'Aquila

A Genova il sindaco uscente Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra e da Iv, è al 54,1%. E vincerebbe perciò al primo turno contro Ariel Dello Strologo, avvocato e presidente della comunità ebraica della città, appoggiato dal “campo largo” di centrosinistra (dal Pd al M5s), che si ferma al 38,4%. A Palermo in base alla legge elettorale basta superare il 40% per evitare il ballottaggio. Qui l'ex rettore ed ex assessore regionale Roberto Lagalla (Lega, FdI e Fi) è al 44,6%. E vincerebbe anche lui al primo turno. Il rivale Franco Miceli, presidente dell'ordine degli architetti, sostenuto da Pd e M5s è al 28,7%. Centrodestra avanti anche a l'Aquila dove il primo cittadino uscente Pierluigi Biondi (Fratelli d'Italia) è al 51,3%. E intravede perciò anche lui la vittoria al primo turno. Mentre la rivale Stefania Pezzopane (Pd) appoggiata dal M5S (ma senza simbolo) e da Iv, si ferma tra il 23,5%.

Centrosinistra in vantaggio a Verona e a Parma



A Verona (storica roccaforte del centrodestra) a sorpresa è in vantaggio il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi (40,9%), che ha approfittato della spaccatura del centrodestra. Il sindaco uscente Federico Sboarina, appoggiato da Fratelli d'Italia e Lega è tra il 28,4%. Si contende il ballottaggio con l'ex sindaco ed ex leghista Flavio Tosi (appoggiato da Forza Italia e dai renziani), dato al 25,8%.

A Parma, invece, Michele Guerra (delfino di Federico Pizzarotti) sostenuto anche dal Pd (che ha siglato un'alleanza con “Effetto Parma”, il movimento civico fondato da Pizzarotti dopo la sua uscita dal M5s) è in vantaggio con il 45,6% sull'ex sindaco di centrodestra Pietro Vignali (sostenuto da Fi e Lega ma non da Fdi) fermo al 23,1%.

Centrodestra avanti a Catanzaro

A Catanzaro il centrista Valerio Donato (sostenuto da Forza Italia e Lega, ma non da Fdi) è in vantaggio (44,1%) su Nicola Fiorita (30,4%) alla guida di una coalizione larga di centrosinistra che va dal Pd a De Magistris ai 5 Stelle a Leu.