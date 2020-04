Primi effetti del lockdown, crolla a marzo l’export extra-Ue

In calo a doppia cifra per il made in Italy sono quasi tutti i mercati, con l’eccezione non marginale degli Stati Uniti, i cui acquisti crescono ancora dello 0,9%, contribuendo a rendere meno drammatica la media.

Il saldo commerciale attivo a marzo è stimato pari a 5,2 miliardi, in lieve crescita rispetto allo stesso mese del 2019 per effetto di un più ampio calo delle importazioni, altro segnale evidente del rallentamento di attività nel nostro Paese.

Su base annua - commenta l’Istat - la netta riduzione delle vendite di beni strumentali sui mercati esteri spiega da sola per 7,4 punti percentuali la contrazione tendenziale delle esportazioni, dunque oltre la metà della frenata.



Un solo mese, a giudicare dai dati, ha già modificato in modo sensibile lo scenario. Perché a febbraio, Cina a parte, il quadro per il made in Italy era stato invece mediamente positivo, persino sopra le attese, con una crescita diffusa a quasi tutte le aree geografiche e settori merceologici, in media un progresso del 7% trainato dalle buone performance di Germania, Francia, Stati Uniti. Un altro mondo però.

Clima ora ben diverso, in Italia e non solo. L’indice dei direttori d’acquisto in Europa ad aprile si riduce ancora a quota 33,6, il minimo storico, allontanandosi sempre più da quella quota 50 che rappresenta lo spartiacque tra crescita e arretramento. Al minimo storico anche il valore in Germania, con l’indice che scende a 17,5 punti, esattamente dimezzato rispetto ai valori di marzo.