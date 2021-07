Primi fondi al drone targato Ue. Per Leonardo una quota del 25%

3' di lettura

Si avvicina al decollo il drone europeo per sorveglianza e difesa, detto «Male Rpas» o «Eurodrone». Il progetto militare - frutto di una cooperazione industriale e politica tra Germania, Francia, Italia e Spagna, lanciata nel 2013 a Le Bourget - ha ottenuto il via libera della Commissione europea alla concessione di un finanziamento per lo sviluppo che consente di fare un significativo passo avanti.

Secondo fonti autorevoli, il finanziamento approvato da Bruxelles è di 100 milioni di euro, con i fondi...