Conte riceve da Mattarella l’incarico di formare il governo Giorni tormentati di negoziati fra i partiti e nei partiti stessi aprono il campo alla fase di definizione della squadra e del programma, un lavoro che verrà condotto dal professore in prima persona, laddove non mancano problemi irrisolti come il ruolo per Luigi Di Maio e l'incognita del voto sulla piattaforma Rousseau di Nicola Barone

(Ansa)

2' di lettura

Primi passi per il Conte bis. Il premier dimissionario sale al Quirinale e riceverà dal presidente della Repubblica l’incarico di formare un nuovo governo in base all’intesa politica manifestata nelle consultazioni da Cinque Stelle e Pd. Giorni tormentati di negoziati fra i partiti e nei partiti stessi aprono il campo alla fase di definizione della squadra e del programma, un lavoro che verrà condotto dal professore in prima persona, laddove non mancano problemi irrisolti come il ruolo per Luigi Di Maio e l'incognita del voto sulla piattaforma Rousseau.

LEGGI ANCHE / Conte e il risiko della squadra di governo

Rimane da capire in primis quale piega prenderà la contesa per i vice a Palazzo Chigi. Come alternativa alla necessità di indicarne due, contestata dai democratici, non è escluso che il capo del governo scelga alla fine di puntare esclusivamente su di un solo sottosegretario alla presidenza del Consiglio. A complicare le cose, l'intervento a sorpresa di Beppe Grillo per un governo fatto di ministri competenti con i politici relegati in secondo piano.

A Luigi Di Maio non sono andate giù le accuse legate a interessi personali nella partita e a riprova viene citata l'offerta della Lega per una sua premiership.

Su tutta la stampa internazionale rimbalzano le notizie in arrivo dall'Italia. Per il Wall Street Journal «il patto impedirà, almeno per ora, la crescita di Matteo Salvini e della sua Lega apertamente sovranista, «un partito fedelmente anti europeo che sino a inizio mese governava con in 5 Stelle in una coalizione precaria». Per la prima volta il leader del Carroccio ha ammesso il passo falso nell’aver deciso di interrompere l'esperienza gialloverde. «È così se lo si considera in base alle logiche della vecchia politica. Io non pensavo che ci sarebbero stati dei parlamentari renziani che invece di andare alle elezioni avrebbero votato anche per il

governo di Pippo e Topolino».