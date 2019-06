Primi passi verso la certificazione dei quattro manager della mobilità

Il mobility manager è una figura prevista dal decreto 27 marzo 1998 del ministero dell’Ambiente e dovrebbe esistere in tutte le imprese e gli enti con singole unità locali con più di 300 dipendenti e nelle imprese con più di 800 addetti ubicate in comuni a rischio di inquinamento atmosferico. L’obiettivo sarebbe quello di razionalizzare la mobilità casa-lavoro dei dipendenti, che è una delle maggiori cause della congestione del traffico e del conseguente inquinamento. L’obbligo è però in larghissima misura disatteso e, secondo le ultime stime, in Italia i mobility manager sono meno di mille.

Con le quattro figure professionali di cui abbiamo detto (che nelle piccole realtà possono anche cumularsi in una o due persone) vi sono le potenzialità non solo per gestire in maniera efficace la situazione esistente della mobilità aziendale, ma anche per affrontare le sfide degli ultimi anni e di quelli che verranno, in cui si annunciano grandi novità tecnologiche ed organizzative.

Per quanto riguarda le flotte aziendali, il passaggio dalla proprietà delle vetture al noleggio è in gran parte già avvenuto e si stanno ora diffondendo soluzioni legate all’affermarsi della sharing economy, come il car sharing, che prevede l’utilizzo di una stessa auto da più soggetti in tempi successivi, il car pooling, che comporta l’uso contemporaneo di persone che devono coprire uno stesso percorso, e infine il ride sharing (cioè soluzioni tipo Uber).

La mobilità condivisa si sta già diffondendo e può essere gestita all’interno dell’azienda con il supporto di app o con servizi offerti da terzi. La sfida innovativa che porterà una rivoluzione nella mobilità aziendale è però quella della cosiddetta mobility as a service (MaaS). Si tratta di un insieme di soluzioni, di cui esistono già alcuni esempi, che offrono una piattaforma telematica che consente di organizzare un viaggio utilizzando eventuali mezzi aziendali, tutti i possibili mezzi pubblici, le strutture alberghiere, i ristoranti e tutto quello che può servire. Naturalmente il tutto scegliendo l’itinerario, prenotando e pagando tutti i servizi che servono per partire dall’azienda o dalla propria abitazione ed arrivare a destinazione. In un futuro non molto lontano, quindi, si potrà, ad esempio, utilizzando uno smartphone, programmare un viaggio da Gorgonzola, in provincia di Milano, ad Orange, dalle parti di Sidney in Australia, e ricevere in un colpo solo tutti i documenti di viaggio, le informazioni e le prenotazioni che servono. È del tutto evidente che con una possibilità di questo tipo il mondo della mobilità aziendale (ma anche dei privati) sarà interessato da una autentica rivoluzione, che dovrebbe essere gestita dai mobility manager. Come gestire questo mondo, sotto il profilo dei costi?

«Limitandoci all’aspetto dei costi, i gestori di flotte – fa notare Tortorici - hanno da poco acquistato familiarità con il Tco (Total cost of ownership) che è l’insieme di tutti i costi di un’auto aziendale. Ora il mondo della mobilità aziendale dovrà imparare a calcolare il Tcm (Total cost of mobility) che è il costo totale della mobilità, con un cambio di paradigma in quanto non si farà più riferimento a un’auto, ma a una persona che viaggia. E questo è soltanto un aspetto del problema perché il cambiamento interesserà tutto lo scenario della mobilità».