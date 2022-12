Primitivo di Manduria Doc, da gennaio arriva il contrassegno anticontraffazione

La battaglia contro la contraffazione il Consorzio l'ha intrapresa già da tempo. Un bilancio riferito a quest'anno, fornito dallo stesso ente, la cui vigilanza si svolge in collaborazione con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi, segnala che sono state vinte 35 cause su 64 azioni legali intraprese per bloccare marchi ingannevoli presenti in tutto il mondo, sia figurativi che nominativi.

Delle 35 cause vinte, 2 sono state intraprese in Cina, 5 in Spagna, 13 in Italia, una ciascuna in Cile, Sud Africa, Germania, Portogallo e Francia.

È stata poi sospesa la commercializzazione in Europa di 8 marchi depositati presso l’Euipo (l’invalidity division dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) ed è stato acquistato dal Consorzio un dominio con la dicitura “primitivodimanduria”.

Già dal 2017, infine, erano state messe in atto una ventina di azioni di contrasto in sede stragiudiziale con denunce che avevano attivato interventi d'ufficio da parte delle autorità competenti nei vari Paesi interessati.