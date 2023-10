Gaza senza corrente dalle 14. Gli israeliani: attacco su scala senza precedenti. Onu, 9 membri del nostro staff uccisi nei raid

13:44 Bbc, 17 britannici morti o dispersi in Israele inclusi bambini

- Si contano 17 cittadini con passaporto britannico morti o dispersi in Israele dopo gli attacchi di Hamas e fra di loro risultano anche bambini. E’ quanto riporta la Bbc dopo che nei giorni scorsi era stato indicato un numero superiore a 10 persone in un primo bilancio provvisorio. Fra le vittime risulta il ventenne Nathanel Young, che studiava nel nord di Londra prima di trasferirsi in Israele per prestare servizio militare, e Bernard Cowan, un nonno scozzese vissuto a lungo a Glasgow per poi stabilirsi in Israele con la sua famiglia. Tra le persone scomparse figurano Jake Marlowe, che lavorava come addetto alla sicurezza nel rave party finito sotto attacco, e Daniel Darlington, la cui famiglia crede che sia stato ucciso