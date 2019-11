Primo appuntamento il 2 dicembre

(AliaksandrBS - stock.adobe.com)

I contribuenti che, dopo l’invio della dichiarazione, si accorgono di non aver indicato nel modello tutti gli elementi utili, o di aver commesso degli errori, hanno diverse soluzioni per rimediare, con diverse tempistiche. La prossima data utile è quella del 2 dicembre (la data “ufficiale” è il 30 novembre, che quest’anno è però un sabato): entro quel giorno si può presentare il modello Redditi Pf 2019 barrando la casella «correttiva nei termini» sul frontespizio.

È il caso di chi ha dimenticato di dichiarare dei redditi nel 730/2019 (ad esempio, un contratto a termine di poche settimane o una collaborazione occasionale non intercettata dalla precompilata). Oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante (ad esempio, deducendo contributi alla previdenza complementare già dedotti dal datore di lavoro).