Primo giorno per l’assegno unico: alle 18 giunte all’Inps 45mila domande per 75mila minori

Primo giorno per l’assegno temporaneo per i figli minori, la misura ponte introdotta dal Governo in attesa dell’assegno unico e universale, che arriverà invece a partire dall’anno prossimo. La procedura dell’Inps è attiva e lo sarà fino al 31 dicembre 2021. Alle 18, segnalano fonti dell’istituto di previdenza, risultano pervenute 45mila domande Assegno Unico temporaneo per 75 mila minori. L’ 87% delle richieste è stato inserito direttamente dai cittadini su sito Inps.

A chi si rivolge la nuova misura di sostegno

La nuova misura di sostegno è rivolta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno già diritto all’assegno per il nucleo familiare (Anf), cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori, titolari di pensione da lavoro autonomo.

Come si fa la richiesta

Per fare la richiesta, ha chiarito l’Istituto di previdenza, bastano il codice fiscale dei figli e l’Iban su cui accreditare le somme. Si può presentare dal portale Inps, utilizzando lo Spid, la Carta di identità elettronica 3.0, la Carta nazionale dei servizi o il Pin Inps rilasciato entro il primo ottobre 2020, o ancora tramite gli enti di patronato.

L’ammontare dell’assegno

L’importo definito va dai 168 euro mensili base a figlio minore per i nuclei che hanno l’Isee complessivo fino a 7 mila euro; nel caso inoltre in cui siano presenti più di due figli minori l’importo è maggiorato del 30% per ciascuno (218 euro mensili). Decresce poi all’aumentare dell’Isee fino ai 50 mila euro annui, tetto oltre il quale non si ha il diritto a percepire l’importo. Il valore medio nel secondo semestre di quest’anno, secondo l’ultima stima dell’Istat, si attesterebbe a 962 euro.

Misura compatibile con il reddito di cittadinanza

Per le domande dell’assegno temporaneo presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal primo luglio; chi invece inoltrerà la richiesta dopo il 30 settembre riceverà gli importi cui ha diritto a partire dal mese di presentazione della domanda. Il nuovo assegno è compatibile con il Reddito di cittadinanza: chi già lo percepisce non deve presentare la richiesta, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta Rdc.