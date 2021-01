Primo giorno senza la Ue, Londra è nell’era post-Brexit

Partenza “soft”

La prima giornata di “piena indipendenza” è passata senza problemi. Non ci sono stati intoppi ai confini, grazie soprattutto al traffico lieve in un giorno di vacanza. A Dover le code di migliaia di camion di due settimane fa si sono volatilizzate, ma potrebbero formarsi di nuovo appena finita la pausa natalizia.

L’accordo commerciale tra Londra e Bruxelles infatti ha eliminato tariffe e quote, ma ha introdotto un gran numero di barriere non tariffarie come dichiarazioni doganali, licenze speciali, formalità e certificazioni, test di conformità e controlli, che si prevede rallenteranno le procedure alle frontiere.

La Gran Bretagna ha sospeso l’introduzione dei controlli sulle merci in arrivo dalla Ue per sei mesi, con una mossa unilaterale che la Ue non ha ricambiato. I controlli sui camion in arrivo dal Regno Unito sono iniziati ieri come previsto.

La fine della libertà di circolazione, fortemente voluta da Londra, ha portato a limiti ai movimenti anche in Inghilterra. I camion non possono entrare nel Kent, la contea di Dover, senza un permesso speciale di accesso che dura solo 24 ore. Chi viene fermato senza deve pagare una multa di 300 sterline ed è costretto a tornare indietro.

Intesa su Gibilterra

Un’intesa in extremis, raggiunta poche ore prima della fine dell’anno, ha facilitato la soluzione di un altro confine problematico: quello tra Spagna e Gibilterra.