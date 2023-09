Primo in Italia, l’Ateneo di Torino presenta il Bilancio pop in chiave anglosassone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima in Italia, l’Università di Torino pubblica il suo bilancio pop. Si tratta di un documento rivolto a studenti, famiglie, comunità scientifica: il Popular Financial Reporting, diffuso negli atenei internazionali pubblici nei paesi di cultura anglosassone, rappresenta lo stadio più avanzato di report integrato, «adatto a rappresentare in modo fruibile, sintetico e accessibile l'operato e la realtà organizzativa di enti pubblici, ordini e distretti scolastici» come descrive l’Ateneo piemontese, che aveva già adottato il Bilancio partecipativo grazie al coinvolgimento attivo della comunità universitaria.

Uno dei dati emersi nel report riguarda la capacità dell’Unito di aumentare l’investimento nella ricerca grazie al Pnrr, grazie a finanziamenti per oltre 100 milioni di euro. Per quanto riguarda la ricerca, nel 2022 l’Ateneo torinese ha confermato la capacità di attrarre risorse e creare partnership transnazionali per migliorare il livello di competitività nei contesti internazionali.

L’Università di Torino ha presentato oltre 1.400 progetti su bandi competitivi per la ricerca ed è al sesto posto in Italia per numero di Dipartimenti finanziati. Sempre nel 2022, UniTo ha siglato 26 nuovi accordi con altri Atenei di 13 Paesi: prevedono attività di cooperazione interuniversitaria per la realizzazione di programmi di mobilità di docenti, ricercatrici e ricercatori, per rafforzare le attività di studio e ricerca.

Per Terza missione, poi, si intende l'attività con la quale UniTo contribuisce alla crescita inclusiva e sostenibile della comunità. Alle attività formative sull'imprenditorialità ha contribuito anche l'Incubatore di UniTo 2i3T. Nell'ambito della sua mission di scouting ed educazione all'imprenditorialità, l'Incubatore ha organizzato nell’ultimo annoper la presentazione di 175 nuove idee delle quali 31 sono state sviluppate nella fase di business plan. Sono state create, poi, 9 nuove start-up innovative di cui 2 (Ditra e Bridge to Lab) spin-off accademici di UniTo.

A coordinare il progetto sono Paolo Biancone e Silvana Secinaro, docenti del Dipartimento di Management “Valter Cantino”. «Il bilancio POP appresenta un nuovo passo di condivisione e dialogo nei confronti delle comunità con le quali ci interfacciamo: studenti, famiglie, istituzioni, territorio, imprese, ricercatori nazionali e internazionali» evidenzia il Rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna.