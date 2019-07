Primo Levi, la scienza come cura dall’orrore della shoah

Tutto ciò, però, acquista un senso soltanto se messo in relazione con la professione di scienziato: un campo che Levi ha coltivato in parallelo rispetto alla materia della shoah, come una sponda a cui rapportarsi nel tentativo di trovare un rimedio al caos del campo di sterminio. Il sistema periodico, la raccolta di racconti che Levi pubblica nel 1975, rappresenta un'originale tensione all'ordine. Levi traccia una classificazione degli elementi naturali e, nel raccontare ognuno di essi, va alla radice di quel che significa la memoria, il tempo, i legami familiari e umani, i sentimenti.

Tutto l'agire degli esseri viventi trova il modo per essere organizzato e sistemato nella speranza di vincere il pericolo dell'irrazionalità, in un'operazione che era già avvenuta nel De rerum natura di Lucrezio. Gli errori esistono, ma esiste anche il modo per assicurare loro un posto all'interno delle azioni umane, contribuendo a neutralizzarli: questo intende affermare l'autore di questo geniale libro di scienza. Guardata da quest'altro punto di vista, la vicenda dell'umanità che Levi si impegna ad analizzare appare come un'unica grande lotta tra disciplina e disordine, tra azione del caso e meccanica della conoscenza, dolore e quiete.

La speranza è che trionfi la regola, per quanto essa cammini sui binari che conducevano i treni ad Auschwitz, anche quello un luogo elaborato scientificamente per sterminare gli uomini secondo le leggi tayloriste. Alla fine della sua scrittura ci resta un barlume di fede riposta negli strumenti che usiamo tutti i giorni, siano essi la pagina scritta, come fa Levi, o la chiave a stella, come fa il suo personaggio Tino Faussone, nel romanzo del 1978 (Premio Strega): un libro sull'orgoglio operaio, un'apologia del lavoro come costruzione del mondo.