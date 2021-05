Primo maggio, Concertone con 500 invitati e diretta tv all’Auditorium di Roma

2' di lettura

Il Concertone del 1° maggio quest'anno, per la seconda volta in piena pandemia, non si terrà come di consueto in piazza San Giovanni. Dopo quello dello scorso anno, tutto da remoto, la tradizionale maratona musicale organizzata da Cgil, Cisl e Uil, che quest'anno si intitola “L'Italia si cura con il lavoro”, si svolge alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, a Roma.

All’Auditorium posti limitati e distanziati

Presenti solo 500 persone, invitate dalle rappresentanze sindacali. Quindi posti già assegnati e adeguatamente distanziati. Lo spettacolo ha inizio alle 16.30 per concludersi prima del coprifuoco delle 22. Presenti una quarantina di cantanti e ospiti internazionali, la cui esibizione potrà essere seguita in tv su Rai3 e in streaming su Rai Radio2.

Conducono Ambra, Lillo e Stefano Fresi

Tre i conduttori. Sul palco ci sono il comico Lillo, fresco reduce dal successo di 'Lol - Chi ride è fuori', che affiancherà la 'veterana' Ambra Angiolini, alla sua quarta conduzione, e l'attore Stefano Fresi. Lo show vedrà diversi contributi da altre location (ad esempio Antonello Venditti sarà nella luogo simbolo della Festa, ossia piazza San Giovanni, mentre la cantautrice newyorkese di origini italiane LP si esibirà dagli Usa).

Da Fedez a Max Gazzè: i cantanti sul palco

Nelle 6 ore di concerto si esibiranno, oltre a Venditti e LP, tra gli altri, Noel Gallagher, Alex Britti, Edoardo Bennato, Bugo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, La Rappresentante di Lista, Madame, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Noemi, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi. Max Gazzè con la Magical Mistery Band renderà omaggio a Erriquez, il cantante della Bandabardò scomparso lo scorso febbraio e presenza costante della manifestazione.