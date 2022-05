Primo Maggio, lavoro sinonimo di dignità e i sindacati chiedono più sicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

La festa del lavoratori dopo due anni di pandemia torna in piazza. Lo slogan dei sindacati che si ritrovano in piazza San Francesco ad Assisi è «Al lavoro per la pace». Al centro della manifestazione che vedrà i tre segretari di Cgil, Cisl e Uil intervenire in tarda mattinata ci sono i temi della pace, del lavoro e della crescita del Paese , ma soprattutto dei salari intaccati pesantemente dall’inflazione, delle pensioni, della lotta all precarietà e della sicurezza. I sindacati chiedono di fermare la guerra nel cuore dell’Europa, con un appello alla comunità internazionale e all’Onu per favorire il negoziato tra la Russia e l’Ucraina.

Casellati, lavoro sinonimo di dignità

Per il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in questo primo maggio «ha un valore particolare ricordare quanto il lavoro sia per gli individui sinonimo di dignità, indipendenza, sicurezza. Oggi che cominciamo a sperimentare l’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia, pensiamo a quanto l’emergenza sanitaria ci sia costata anche da questo punto di vista».

Nella nota diramata da Palazzo Madama la seconda carica dello Stato sottolinea come «Il Covid ha cancellato 1,2 milioni di posti di lavoro, e solo adesso, lentamente, iniziamo a recuperare; e riponiamo grande fiducia nei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha tra i suoi obiettivi quello di riformare le politiche attive del lavoro e di incrementare l’occupazione dei soggetti più vulnerabili, come donne e giovani. Proprio alle donne va oggi un mio particolare pensiero: tra esse si registra il maggior numero di vittime di incidenti mortali sul lavoro, che sono in aumento così come gli infortuni. E penso anche alla parità salariale, ancora da conquistare, benché la Costituzione riconosca alle donne gli stessi diritti e le stesse retribuzioni che spettano agli uomini».

E nel concludere la Casellati auspico «una sinergia sempre maggiore tra Istituzioni, imprese e mondo formativo per rendere l’Italia un Paese più efficiente, innovativo e sostenibile nella piena tutela dei diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori».

Istituzioni, sindacati e lavoratori per ripartire

«Gli ultimi 24 mesi, con la pandemia prima e con la crisi internazionale adesso, hanno reso la vita difficile sia ai datori di lavoro che ai dipendenti», ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D’Incà. «Questa giornata non è una celebrazione, ma un faro acceso nella tempesta, che ci serve a non dimenticare i problemi di milioni di persone. Ma non ci sono solo crisi: oggi voglio dedicare il mio primo maggio a due realtà produttive fondamentali per il bellunese». Due realtà che hanno rischiato di vivere una situazione drammatica.