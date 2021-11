«Primo manager esterno per Plurima, l’azienda ora valuta la Borsa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Plurima, azienda familiare attiva nella logistica sanitaria che ha giocato un ruolo nella consegna dei vaccini anti Covid, cerca la strada della crescita. E per centrare l’obiettivo la società umbra, fondata nel 1995 da Tito Carlo Marconi, si affida per la prima volta a un manager esterno, Fabio Luppino, già a capo di Servizi Ospedalieri e dal 2017 presidente della sezione ‘Sanità' di Assosistema. Tra le opzioni per lo sviluppo è inclusa l’ipotesi di quotazione in Borsa da valutare, spiega il presidente esecutivo Luca Marconi, «nei prossimi anni». Il gruppo, aggiunge in un'intervista a due voci Fabio Luppino, che ricopre l'incarico di ad dall'11 ottobre scorso, nel 2020 ha registrato ricavi attorno ai 40 milioni di euro e prevede una crescita del fatturato per il 2021 del 10 per cento. L'obiettivo, spiega il neo ad, è quello di vincere la sfida nei mercati in cui opera l'azienda.

Presidente Marconi, quali esigenze vi hanno spinto a scegliere un manager esterno?

La nomina del Fabio Luppino come nuovo amministratore delegato del gruppo risponde a precise valutazioni strategiche per il futuro di Plurima: grazie alle sue comprovate competenze manageriali, Plurima potrà infatti consolidarsi quale azienda leader nei settori della logistica sanitaria e della gestione documentale. Dal 1995, anno in cui è stata fondata da mio padre a Corciano, in provincia di Perugia, Plurima ha perseguito obiettivi di crescita in termini di innovazione; la nomina di Fabio Luppino porta ora nuova linfa alla realizzazione del progetto aziendale.

La scelta di separare management e azionariato è

di lungo termine?

È sicuramente una scelta di lungo termine, dettata da ampie considerazioni su quale fosse la strategia migliore per lo sviluppo futuro di Plurima negli anni a venire. I risultati tangibili di tale decisione consapevole non potranno, infatti, che palesarsi in un orizzonte temporale di lungo termine, quando la crescita economica e dimensionale dell'azienda confermerà la bontà del lavoro del nuovo management. Io ho deciso di mantenere il ruolo di presidente esecutivo proprio perché credo

in questo progetto industriale.