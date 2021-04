Primo ordine di treni a idrogeno in Francia: accelera la mobilità sostenibile

3' di lettura

Giornata storica per le ferrovie statali francesi (Sncf), che accelerano verso la transizione energetica. La compagnia ferroviaria transalpina ha siglato due distinti accordi: il primo con il costruttore di treni Alstom per i convogli a idrogeno e un secondo con il gruppo dell’energia Edf per la fornitura di energia elettrica rinnovabile di durata ventennale. I due accordi, precisano fonti di Sncf, «sono in linea con la volontà dell’intero gruppo di rendere il treno la soluzione definitiva per la mobilità sostenibile».

I treni a idrogeno per il trasporto regionale

Le regioni Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est e Occitanie firmano il primissimo ordine di treni dual mode elettrico-idrogeno in Francia. Questo segna un passo storico nella riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto ferroviario a beneficio dei passeggeri e delle regioni e nello sviluppo di un ecosistema dell’idrogeno, nonché di un settore promettente per il futuro.

Agendo per conto delle quattro regioni, Sncf Voyageurs (in pratica la Trenitalia francese) ha effettuato un ordine con Alstom per i primi 12 treni dual mode elettrico-idrogeno (più due convogli opzionali) della gamma Coradia Polyvalent per il trasporto regionale, sviluppati da Alstom. Il valore del contratto è di quasi 190 milioni di euro.

I treni offriranno una capacità totale di 218 posti a sedere e le stesse prestazioni dinamiche e comfort della versione elettrico-diesel con un'autonomia fino a 600 km su tratti di linea non elettrificata. Altre regioni hanno già espresso il loro interesse a partecipare al progetto come seconda fase, avviando una rivoluzione nella mobilità ferroviaria francese e contribuendo all’obiettivo della transizione energetica, volta a ridurre le emissioni di gas serra e il rumore, una questione sostenuta dallo Stato francese attraverso il suo piano per l’idrogeno avviato nel giugno 2018.

«La Francia ha tutto ciò di cui ha bisogno per diventare un campione dell'idrogeno: il governo francese è pienamente impegnato a trasformare questa ambizione in realtà» afferma Jean-Baptiste Djebbari, ministro delegato per i Trasporti del dicastero francese per la transizione ecologica.