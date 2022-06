Cannabis domestica, arriva il primo sì alla depenalizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Coltivazione di poche piantine per uso personale e pene detentive più basse - che potrebbero significare niente carcere - per lo spaccio di lieve entità di cannabis. Arriva dalla Commissione Giustizia della Camera il primo sì al testo “Magi-Licantini”, che propone un approccio diverso al tema delle droghe leggere. La proposta «depenalizza la coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis: un modo per sostenere chi ne fa un uso terapeutico e per togliere terreno allo spaccio», spiega il presidente della Commissione Giustizia e relatore del testo, Mario Perantoni (M5s).

Il cuore della proposta di legge è la coltivazione domestica, ma sono previste anche pene detentive più basse per lo spaccio di lieve entità di cannabis (dagli attuali 4 anni a due anni e due mesi); mentre non potrà essere mai considerato fatto di lieve entità la cessione di sostanze stupefacenti a minori da parte di persone di maggiore età. È stata anche prevista una giornata nazionale sui danni derivanti dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope per fare informazione nelle scuole.

Loading...

Ora però la soluzione dovrà superare il vaglio dell’Aula e il leader della Lega, Matteo Salvini ha già messo le mani avanti: «Con tutti i problemi che hanno gli italiani, ci sono parlamentari che pensano alle canne...Ma basta!».

Le prossime tappe

Mercoledì 22 giugno ci sarà il voto sul mandato al relatore e per il momento l’inizio della discussione in Aula è previsto per venerdì 24, anche se è già fissata una riunione della capigruppo per aggiustare il calendario.

Percorso in salita

Il percorso di questa proposta di legge è stato accidentato, ci sono voluti due anni e mezzo per entrare nel vivo della discussione. «Era fine 2019 quando ha depositato la prima proposta di legge - ha ricordato Riccardo Magi, presidente di Più Europa e primo firmatario -. Il termine delle votazioni in commissione Giustizia è un fatto positivo ora si arrivi rapidamente al dibattito e al voto in Aula».