Primo sommergibile 100% Fincantieri

Confitarma punta sul green

Sul fronte della sostenibilità, Mario Mattioli, presidente Confitarma, è intervenuto al panel Driving the change in shipping & logistics: the Eu funding opportunities in the programming period 2021–2027.

«Green e digitale sono le parole chiave - ha sostenuto - che guidano e definiscono gli orientamenti per gli investimenti dell’Ue in ricerca e innovazione nei prossimi anni. Il successo del Green deal europeo dipende dalla nostra capacità di rendere l’intero sistema dei trasporti sicuro, resiliente e sostenibile».

«Gli investimenti in ricerca e innovazione, con la cyber security che rappresenta uno strumento essenziale per garantire elevate performance digitali - ha concluso Mattioli - sono i fattori determinanti che guidano il cambiamento nello shipping e nella logistica; la nuova programmazione Ue 2021-2027 può certamente rappresentare una preziosa opportunità per valorizzare la posizione dell’industria marittima nello scenario europeo e mondiale».