Primo trimestre da record per il porto di Trieste, continua il boom dei treni

Il sistema portuale Trieste-Monfalcone archivia un primo trimestre record per i traffici container e conferma la vocazione all’intermodalità, espressa dal numero di treni in entrata e in uscita dai due porti (Trieste in particolare). Lo comunica un nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Ne deriva dunque sia un’ottima notizia per il network economico legato ai due porti, sia il loro evidente sviluppo nello schema dei trasporti marittimi e della logistica di scala internazionale.

Il bilancio del primo trimestre

Nel merito, gli oltre 14 milioni di tonnellate di merce movimentata nel primo trimestre 2022 per il porto di Trieste, implicano un incremento del 19,58% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo sprint nei primi tre mesi dell’anno trova il motore nelle rinfuse liquide (+27,72%) con 9.386.581 tonnellate movimentate. Le merci varie si attestano su 4.542.690 tonnellate (+4,53%), mentre le rinfuse solide con 210.158 mettono a segno un consistente recupero (+62,29%). Un primo dato da record lo fornisce il settore ro-ro (+12,7%), con 80.654 unità transitate: si tratta del valore più alto di sempre su base trimestrale.

A distinguersi però anche il settore contenitori, con 201.134 teu (+2,93%), che rappresenta il miglior trimestre di sempre per teu movimentati. Il dato evidenzia, da un lato, la tenuta dei traffici al terminal container del molo VII e, dall’altro, la continua crescita del settore a bordo delle navi ro-ro da/per la Turchia con 30.374 teu (+20,90%).

Incoraggiante, inoltre, il risultato della movimentazione ferroviaria (+13,79%) e 2.500 treni movimentati. Risultato che corrisponde al secondo migliore I trimestre in assoluto, superato solamente da I trimestre del 2019 quando vennero movimentati 2.665 treni. Tale esito è riconducibile prevalentemente al trend di crescita registrato al Molo VI, Siderurgica Triestina e Piattaforma Logistica. È un trend che prosegue: nel 2021 il porto di Trieste si era già confermato il primo porto ferroviario d’Italia, con 9.304 treni movimentati (+15,13% sul 2020), che salgano a oltre 10mila treni l’anno con Monfalcone.

Il caso Monfalcone

Passando alle statistiche del porto di Monfalcone, i volumi complessivi dei primi tre mesi del 2022 raggiungono 820.407 tonnellate di merce (+9,08%).