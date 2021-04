Primomiglio lancia Primo Digital, nuovo fondo da 80 milioni per le startup tech

2' di lettura

Punta ancora una volta forte sulle startup digitali il venture capital Primomiglio Sgr, che attraverso il neonato marchio Primo Ventures ufficializza il lancio di Primo Digital, un nuovo fondo da 80 milioni di euro focalizzato su investimenti seed ed early stage.

«L'obiettivo è di partire con il primo closing entro la fine dell'anno – ha spiegato in una nota Gianluca Dettori, Presidente di Primo Ventures – e il fondo proseguirà con la strategia già attuata da Barcamper Ventures e Barcamper Ventures Lazio, che sta offrendo segnali molto promettenti in termini di efficacia e rendimento”. Nel mirino vi sono quindi team e progetti imprenditoriali che intendono diventare “champion” nei propri settori di riferimento e i finanziamenti verteranno su operazioni da 500mila fino a 2 milioni di euro, “con una forte concentrazione del fondo su investimenti di follow-on all'interno del portafoglio”. L'ambito di intervento di Primo Digital, ha confermato ancora Dettori, sarà principalmente il mercato italiano, ma è già previsto che una quota dei capitali raccolti sarà destinata all'estero, e in modo particolare in Europa e negli Stati Uniti, in forma di co-investimento con altri fondi esteri di venture capital.

Il varo del nuovo fondo è di fatto un nuovo passo in avanti di Primo Ventures dopo la partenza, lo scorso agosto, di Primo Space Fund, anch'esso con una dote di 80 milioni di euro e specializzato in investimenti nella new space economy, e dopo un anno, il 2020, che nonostante la pandemia di Covid 19 ha registrato diverse significative operazioni nel panorama delle startup tecnologiche, con quattro imprese del portafoglio di Barcamper Ventures (Cortilia, Cubbit, Codemotion e Brandon) che negli ultimi dodici mesi hanno raccolto complessivamente oltre 50 milioni di euro.





