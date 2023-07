Principio di precauzione e sanzioni da 10 mila euro, ecco il divieto alla carne coltivata

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia non si potrà mangiare carne coltivata. Il primo stop a produzione, consumazione e commercio di cibi e mangimi sintetici lo ha dato il Senato con il via libera a un disegno di legge voluto dal governo che vieta anche l’uso di “nomi ingannevoli” per gli alimenti derivati da proteine vegetali prodotti in laboratorio. In sostanza non si potrà più dire bistecca di soia, carne di tofu e così via. Il ddl è passato con 93 si, 28 no e 33 astenuti. Ora si dovrà attendere il via libera della Camera affinché sia trasformato in legge.

Divieto alla carne coltivata

Il ddl sulla carne coltivata, in 7 articoli introduce il divieto di produzione e immissione sul mercato di alimenti, bevande e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Alla base del provvedimento il principio di precauzione. Proposto dal ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme al ministro della Salute, Orazio Schillaci, il provvedimento decreta al contempo il divieto dell’utilizzo della denominazione ’carne’ per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Così come è vietato l’utilizzo di terminologie, dalla bresaola alla bistecca, specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria. Arriva dunque un freno al cosiddetto ’meat sounding’ e si intende avviare una operazione trasparenza per acquisti consapevoli.

Sanzioni da 10mila a 60mila euro

Obiettivo dichiarato del provvedimento è «tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo valore culturale, socio-economico e ambientale, assicurando al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini-consumatori». Da qui quel principio di precauzione che secondo Lollobrigida permette di normare senza che questo, a detta del ministro stesso «vieti la ricerca in alcun modo». Per gli operatori del settore alimentare e del comparto mangimi che violino questi divieti è prevista, oltre alla confisca della mercanzia, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10mila euro fino ad un massimo di 60mila euro o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio quando tale importo è superiore a 60mila euro. La sanzione massima non può superare comunque l’importo di 150mila euro. Inoltre è prevista la chiusura dello stabilimento di produzione da uno a tre anni, e per lo stesso periodo gli imprenditori sanzionati non potranno accedere a contributi, finanziamenti o agevolazioni da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

Il dibattito in Parlamento

Il dibattito sul cibo sintetico si fa acceso, divide i gruppi in due fazioni distinte e spacca Italia viva e Azione che votano in modo diverso: a favore il primo, astenuto il secondo. La maggioranza, sostenuta da Italia viva, è convinta che l’alt alla coltivazione cellulare rappresenti non solo la bollinatura della tutela del Made in Italy a tavola e della tradizione culinaria, ma anche la precauzione necessaria per la salute. Sul fronte del no hanno affilato le armi M5s, Avs e le Autonomie che parlano di provvedimento oscurantista, antiscientista e di negazionismo scientifico, insensibile a nuove soluzioni compatibili con la frontiera green. Il Pd si è astenuto sostenendo che se è vero che il cibo rappresenta «storia, cultura, tradizione dei nostri territori” non si deve contrapporlo a “un’idea di futuro, di modernità dell’agricoltura». I senatori di Azione si dicono contrari alla diffusione di cibi sintetici, ma non alla ricerca.

Cattaneo paladina degli oppositori

Paladina degli oppositori è la senatrice a vita Elena Cattaneo: «Perché avete deciso di discriminare le aragoste, per le quali la carne coltivata è consentita, rispetto ai bovini?», chiede la scienziata che bolla il provvedimento come «ennesimo arretramento scientifico, economico e culturale», e accusa il governo di posizioni in «sprezzo di ogni ragionevolezza e anche del ridicolo»