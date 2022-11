Priolo, decreto del governo per l’amministrazione fiduciaria

Non solo Priolo

Un imprevedibile intreccio di scadenze e di urgenze, ereditate dal precedente governo, impone in questi giorni scelte radicali al ministero delle Imprese e del made in Italy e al ministero dell’Economia. Non solo per il futuro di Priolo. Il 30 novembre dovrebbero essere in programma nuovi contatti tra i ministeri coinvolti e gli azionisti di Acciaierie d’Italia (ex Ilva), cioè ArcelorMittal e in rappresentanza del governo Invitalia, controllata del Tesoro. Siamo alle ultimissime battute per definire le posizioni in vista dell’assemblea prevista per il 2 dicembre. Il governo spinge per portare lo Stato in maggioranza in Acciaierie holding, anticipando quindi rispetto a maggio 2024 la salita di Invitalia dal 38% al 60%, come condizione, oltre al cambio della governance, per liberare l’aumento di capitale da 1 miliardo previsto dal Dl Aiuti bis. In alternativa l’esecutivo vorrebbe un intervento pari passu del socio privato.

ArcelorMittal tiene il punto, sulla base dell’accordo firmato lo scorso maggio che ha rinviato al 2024 il cambio della maggioranza. Sullo sfondo, fonti politiche fanno filtrare l’intenzione dello Stato di andare al contenzioso se necessario, anche se potrebbe essere soprattutto un modo per accrescere la leva negoziale.