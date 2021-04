«Priorità: case, spazi pubblici, accessibilità»

Quali sono?

Diverse aree hanno un patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica che ha problemi di degrado fisico e di manutenzione. Il secondo aspetto riguarda lo spazio pubblico, i parchi, i giardini, le piazze: c’è un problema enorme di cura della città pubblica nelle periferie. Infine, l’accessibilità sia fisica (come i trasporti pubblici) sia digitale: il livello generale di Milano è piuttosto buono ma ci sono aree che hanno bisogno di migliorare. Basta pensare alla possibilità di accedere al web per la didattica a distanza.

A Milano ci sono buone pratiche di innovazione sociale. Come metterle a sistema perché abbiano un impatto?

Milano ha una società ricca. C’è un forte privato sociale che interviene con una logica pubblicistica, c’è un certo attivismo cittadino, c’è il terzo settore. Ciò si traduce spesso in azioni di innovazione sociale che producono beni pubblici urbani. Tutto questo però non basta e va consolidato in tre modi. Innanzitutto servono più risorse pubbliche perché alcuni tipi di questioni strutturali non si risolvono con l’attivismo sociale ma con interventi strutturali. Spero si intervenga con la programmazione comunitaria e con il Recovery fund. In secondo luogo, è necessaria una maggiore capacità della pubblica amministrazione di semplificare l’azione degli attori sociali: c’è troppa burocrazia. In terzo luogo, gli attori locali devono cercare di fare rete salendo di livello, costruendo reti stabili. Penso per esempio alle collaborazioni potenziali tra le Social Street.