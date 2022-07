Priorità nel lavoro agile ai genitori di under 12

- il prolungamento fino al 31 luglio del diritto allo smart working per i genitori di figli fino a 14 anni, a condizione che in famiglia non ci sia un altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non ci sia un genitore non lavoratore, e sempreché questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il protocollo fra parti sociali sulle misure per contrastare la pandemia aggiornato il 30 giugno scorso auspica peraltro che sia prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere al lavoro agile in maniera semplificata. Alla fine delle regole emergenziali, tornerà a essere applicata nella sua interezza la normativa fissata dalla legge 81/2017 (salvo che non ci siano ulteriori modifiche).