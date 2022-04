Priorità Parco del Pollino dove l’amianto è in roccia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Solo uno dei sei siti orfani lucani, tutti sul versante lucano del Parco nazionale del Pollino, è stato definito prioritario con un finanziamento riconosciuto alla Regione Basilicata di 10.950.000 euro a valere sul Pnrr (Misura M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del “suolo dei siti orfani”). È in provincia di Potenza, a San Severino, in località Visciglie, 97.500 mq di superficie.

I siti orfani lucani sono gli unici in Italia in cui l’origine dell’inquinamento da amianto è naturale. Il superamento della Csc (concentrazione soglia di contaminazione) è dovuto infatti all’uso antropico del territorio interessato da attività estrattive e dall’utilizzo di rocce contenenti fibre di amianto naturale da cave, fronti di scavo denudati e dalla viabilità interpoderale che utilizzando il materiale estratto ha trasportato così l’amianto dal sottosuolo. Cessata l’attività non c'è stato il ripristino del sito, che invece è stato abbandonato.

Una questione complessa, tenendo conto che il centro storico di San Severino sorge sull’affioramento così come altri siti. È prevista la messa in sicurezza permanente del suolo mediante la realizzazione di una barriera di protezione con tecniche di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei suoli e dei versanti interessati da processi di alterazione che hanno determinato il superamento della Csc per l’amianto. L’intervento dovrà concludersi il primo trimestre del 2026, ma il Piano è ancora all’approvazione di Mite e Commissione europea.

La presenza naturale di amianto nel Parco del Pollino – sei siti, individuati, su indicazioni della Regione, dal Mite, di 709mila mq per i quali la Basilicata ha chiesto 97 milioni _ è una vera emergenza. Sono 17 le cave mappate dalla Regione, usate per estrarre la materia prima per gli altiforni dell’ex-Italsider di Taranto: difficile trovare ora il responsabile. Di qui la scelta della Regione di dare priorità (anche rispetto a siti industriali) a quest’area che comprende le aree, oltre San Severino, anche di Chiaromonte; Castelluccio Superiore a Latronico ed Episcopia. Anche se non finanziati in questa fase, lo saranno in futuro.

In fase più avanzata è l'intervento sul sito orfano di Terranova del Pollino, località Murge-Pietrasso, finanziato per circa 2,3 milioni, nel “Programma nazionale”( DM n. 269/2020). «Uno dei problemi è evitare che il principio “chi inquina paghi” rimanga sulla carta – spiega Cinzia Pasquale, presidente della Camera forense ambientale nazionale – Serve un efficace sistema di garanzia finanziaria per le responsabilità ambientali».