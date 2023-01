Privacy, Apple chiama gli utenti negli store per una lezione gratuita

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Per celebrare la Giornata della protezione dei dati personali, Apple ha svelato una serie di azioni volte ad aiutare le persone ad assumere il controllo dei propri dati. A partire da sabato 28 gennaio, parte il programma Today at Apple. Si tratta di sessioni gratuite, presso gli Apple Store di tutto il mondo, create per aiutare l'utente ad avere maggior contezza della protezione dei suoi dati. Le sessioni durano 30 minuti ed è già possibile effettuare prenotazioni di gruppo e programmare una sessione per un gruppo di persone, un'organizzazione o una classe. Chiunque, indipendentemente dal livello di esperienza, può iscriversi alle sessioni Today at Apple nel proprio Apple Store registrandosi su apple.co/skills-privacy.

«Abbiamo creato Today at Apple per stimolare la creatività e permettere alle persone di ottenere il meglio dai prodotti e dalle funzioni Apple» ha dichiarato Tracey Hannelly, Senior Director of Retail Engagement and Marketing di Apple. «Siamo felici di offrire questa nuova sessione Today at Apple che aiuterà ogni cliente a capire maggiormente le nostre funzioni per la privacy all’avanguardia nel settore in occasione della Giornata della protezione dei dati».

«Apple si impegna a progettare dispositivi, funzioni e servizi che lasciano all'utente il pieno controllo dei suoi dati personali» ha affermato Erik Neuenschwander, Director of User Privacy di Apple. «Negli anni abbiamo integrato potenti controlli per la privacy nei nostri sistemi operativi. Le nuove sessioni Today at Apple spiegheranno agli utenti come sfruttare alcune delle funzioni che mettiamo a disposizione e a comprendere come poniamo la privacy al centro di tutto ciò che facciamo».