Privacy e usabilità nei settori energy e pharma: poche aziende sono compliant

ByTek, la martech company del gruppo Datrix, ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto Tecnico Economico “Paolo Savi” di Viterbo per i Percorsi per le Competenze Trasversali ed Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro). Per il secondo anno consecutivo, la scuola ha coinvolto i propri studenti nel percorso di marketing digitale proposto dal gruppo tecnologico Datrix, in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Economia, Ingegneria Società e Impresa.

Obiettivo del progetto era analizzare il grado di digitalizzazione delle imprese di due comparti specifici come aziende del Pharma e Utility del mondo Luce&Gas, dal punto di vista del rispetto della compliance con le principali normative sulla Privacy e dell'usabilità dei siti web proprietari secondo gli standard Google.

E il risultato è decisamente negativo per il mondo delle imprese: il 56% dei siti del Pharma e ben il 67% dei siti del mondo Energy non rispetta alcuni aspetti specifici legati al trattamento dei dati degli utenti e alla trasparenza dei consensi.

La mappatura ha riguardato circa 300 aziende italiane dei settori Pharma e Energy, due industry scelte volutamente perché il loro grado di digitalizzazione impatta in maniera diretta sul consumatore finale e coinvolge dati delicati su temi sensibili, come la salute e la casa. Non solo, si tratta di due settori fortemente toccati dalle recenti evoluzioni socio-economiche mondiali, dalla pandemia allo scenario geopolitico, con nuovi comportamenti d'acquisto digitali per il farmaceutico e costi in crescita per l'energia.

L'indagine condotta dai 70 studenti, coordinati nel progetto da Cristina Coscia, Sales Analyst di ByTek, ha raccolto dati puntuali relativi a diversi aspetti della presenza digitale delle aziende e ha evidenziato risultati non incoraggianti, tra cui i principali sono: