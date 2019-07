Privacy: ecco come si diventa Dpo, l’angelo custode dell’identità nell’era digitale di Antonello Cherchi

Il filo conduttore è la privacy. La tutela dei dati personali ha imposto la figura del Dpo - Data protection officer o, per dirla in italiano, Responsabile della protezione dei dati (Rpd) - e, seppure in maniera meno diretta, richiede altre nuove professionalità. Come il reputation manager, colui che costruisce e difende la reputazione di persone e aziende. Problema che si è enormemente amplificato, esigendo figure ad hoc, con l’avvento del web e la sua capacità di non dimenticare.

Diventare Dpo

Fino a maggio 2016, quando è stato approvato il regolamento europeo sulla privacy (diventato operativo il 25 maggio dell’anno scorso), la figura del Dpo era praticamente sconosciuta. La nuova normativa Ue ne ha costruito il profilo - è colui che deve verificare se l’azienda o l’ufficio pubblico presso cui lavora rispetta la disciplina sulla tutela dei dati - ma niente ha detto sui requisiti.

Eppure si tratta di un professionista il cui impiego è andato ben oltre le previsioni. Le stime dicevano che sarebbero occorsi 40mila Dpo. Al momento il Garante ne ha registrati oltre 48.500, anche se non è detto che il numero corrisponda ad altrettante persone, perché un Dpo può lavorare, soprattutto quando lo fa da consulente, per diverse realtà. Considerando che non tutti si sono ancora adeguati alle nuove regole europee e che nelle grandi aziende o pubbliche amministrazioni il Dpo ha bisogno di un proprio ufficio, con conseguenti collaboratori, le prospettive professionali sono interessanti.

Ma come si diventa responsabile della protezione dei dati? Se sulle prime era un percorso “fai da te”, ora iniziano a nascere anche i primi master universitari. Partiamo da una certezza: non esiste corso di formazione che rilasci un certificato da Dpo. Come ha chiarito il Garante della privacy, il Dpo è un professionista che conosce la normativa sulla protezione dei dati e che deve porsi in una posizione di indipendenza rispetto al datore di lavoro, ma non ci sono diplomi, lauree o “bollini” che ne certifichino le competenze.

«Contano le conoscenze giuridiche, quelle informatiche, uno studio approfondito delle normative sulla tutela dei dati italiane ed estere, delle prassi operative dei Garanti, dei processi aziendali», sottolinea Matteo Colombo, presidente di Asso Dpo. Per mettere insieme queste conoscenze può aiutare un titolo di studio in campo giuridico o tecnico (ma, va ribadito, non è vincolante), insieme a un’esperienza lavorativa nel settore della privacy e a corsi di formazione ad hoc.