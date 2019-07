Privacy, Facebook paga 5 miliardi e promette cambiamenti radicali di Biagio Simonetta

Maxi multa a Facebook, 5 mld dollari per caso Cambridge Analytica

Lo scandalo Cambridge Analytica, che nella primavera del 2018 ha messo a dura prova la credibilità di Facebook, costa carissima al colosso di Menlo Park. Nelle ultime ore, la stessa Facebook ha ufficializzato di aver pattuito una multa da 5 miliardi di dollari con la Federal Trade Commissione, l’ente di vigilanza statunitense che si è occupato della faccenda. Si tratta della sanzione più alta mai inflitta a un'azienda per violazione della privacy dei consumatori. Quasi venti volte più pesante della multa più alta mai comminata per lo stesso motivo a livello mondiale.

Joe Simons, presidente dell'Ftc, ai margini dell’accordo ha commentato che «nonostante le ripetute promesse ai miliardi di utenti mondiali, Facebook ha danneggiato le scelte dei consumatori» e che «l’ampiezza della multa da 5 miliardi e le indicazioni di condotta sono senza precedenza nella storia della Ftc e hanno l’obiettivo non solo di punire le future violazioni, ma, cosa più importante, cambiare l’intera cultura sulla privacy di Facebook per diminuire la possibilità di nuove violazioni».

Zuckerberg cambia Facebook

Per commentare il patteggiamento record di 5 miliardi di dollari siglato con la Federal Trade Commission, il Ceo di Facebook, Marck Zuckerberg, ha scritto un lungo post sul suo profilo, nel quale ha annunciato che la sua azienda apporterà «cambiamenti strutturali notevoli su come sviluppiamo i nostri prodotti e su come gestiamo il gruppo».

«Abbiamo la responsabilità di proteggere la privacy delle persone – ha aggiunto Zuckerberg - Lavoriamo già sodo per onorare questa responsabilità ma stiamo per fissare standard completamente nuovi per il settore».

Zuckerberg ha spiegato che tutti i dirigenti dovranno certificare che il lavoro da loro supervisionato rispetta gli impegni presi sulla privacy: «Così come abbiamo una commissione del nostro Cda che supervisiona i nostri controlli finanziari, creeremo una nuova commissione sulla privacy nel nostro board per supervisionare il nostro programma sulla privacy». Il Ceo di Menlo Park ha detto di aspettarsi «una revisione dei sistemi tecnici per documentare ogni rischio per la privacy e su come li gestiamo». E per far questo, è convinto che i nuovi impegni presi richiedano «centinaia di ingegneri e oltre mille persone in tutto il gruppo». Zuckerberg ha anche annunciato che arriverà un nuovo Privacy Officer, che si interfaccerà direttamente con il board indipendente che verrà creato. «Ci aspettiamo che ci vorrà più tempo per sviluppare nuovi prodotti andando avanti», ha detto ancora Zuckerberg. Sostenendo che gli impegni presi «vanno oltre quanto richiesto attualmente dalla legge», il Ceo ha spiegato che i cambiamenti che il gruppo si prepara a fare sono da lui sostenuti perché «credo che ridurranno il numero di errori che facciamo e ci aiuterà a garantire una protezione più forte della privacy per tutti».