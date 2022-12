Privacy a prova di festività: 10 regole per evitare truffe e attacchi hacker

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prudenza non va in vacanza. E per tutelare noi e la nostra riservatezza dai malintenzionati ci sono alcune accortezze da mettere sotto l’albero, strategie ad hoc per vivere le festività evitando brutte sorprese per la privacy, perché i malintenzionati a caccia di dati personali sono all'opera in ogni momento dell'anno. E dunque attenzione a pubblicare foto di pranzi e cenoni con parenti e amici, soprattutto se ci sono minori. E ancora: bisogna prestare molta attenzione ai falsi messaggi di auguri perché dietro una falsa email potrebbero annidarsi tentativi di phishing e di altre truffe digitali. Idem per i regali acquistati online: una gran comodità che però deve fare i conti con la sicurezza. E infine le connessioni wifi di alberghi, ristoranti o altri luoghi pubblici: connettersi sì ma anche qui con qualche accorgimento. A stilare le 10 regole d’oro per trascorrere le vacanze di Natale in sicurezza ci ha pensato il Garante per la protezione dei dati personali nel suo consueto - ma aggiornato - vademecum “Natale in privacy” pubblicato sul sito web e diffuso sui profili social dell'Autorità. Vediamole una per una.

Auguri a prova di privacy

Anche un (apparentemente) innocuo messaggio email potrebbe tendere una trappola. E mai come nel periodo natalizio si ricevono e si inviano molti messaggi o cartoline d'auguri virtuali tramite sms, sistemi di messaggistica, e-mail e social network. Alcuni di questi - spiega il Garante - potrebbero però contenere virus, link a servizi a pagamento o tentativi di phishing e programmi potenzialmente dannosi, come ransomware o software spia. Occhio quindi a scaricare programmi o aprire allegati soprattutto se arrivano da persone sconosciute, indirizzi email particolari o se contengono errori di ortografia o messaggi in un italiano non corretto.

Te la do io la foto sotto l'albero

Prima di tutto il galateo: e quindi chiedere sempre il permesso di pubblicare sui social foto di pranzi e cene. Non tutti gradiscono di essere riconosciuti o far sapere dove e con chi trascorrono le feste natalizie, soprattutto se si pubblicano immagini o video con i tag di nomi e cognomi. Particolare attenzione - avverte il Garante - va riservata alle foto e ai video in cui compaiono bambini. Occorre infatti ricordare che le immagini dei minori pubblicate online potrebbero essere visualizzate e scaricate anche da malintenzionati. Sarebbe meglio astenersi quindi dal postarle sui sociali o almeno attivare qualche limitazione o rendere i volti irriconoscibili. A questo scopo si possono utilizzare programmi di grafica per inserire “pixel” sui volti (disponibili anche gratuitamente online) oppure semplicemente coprendolo con una “faccina” emoticon.

Niente “pacchi” dentro i pacchi

Ormai lo sanno tutti ma è sempre meglio ripeterlo: gli sconti online o i regali di prodotti a condizione che si clicchi qualche banner o si forniscano dati personali e bancari sono pericolosissimi. Il tentantivo, dall’altro lato dello schermo, è quello di “infettare” i dispositivi con virus e programmi malevoli oppure con tentantivi di accesso ai dati personali contenuti in smartphone e computer (a volte anche relativi al conto bancario o alla carta di credito). Il Garante suggerisce dunque di fermarsi un momento a riflettere e non accettare di istinto le azioni richieste; e magari, nei limiti del possibile, fare dei controlli, verificando ad esempio se il messaggio corrisponde ad un sito affidabile, se ci sono notizie online sull'affidabilità del venditore.

Tra i messaggi più camuffati e quindi pericolosi ci sono quelli delle false spedizioni di pacchi: in un periodo ad alta densità di ordini è facile distrarsi e pensare che il messaggio corrisponda effettivamente a un ordine effettuato e non ancora arrivato. Le aziende del settore - avvisa l’authority - operano abitualmente tramite altri canali. Se poi si acquistano pacchetti turistici online o si fa shopping sui siti è buona norma utilizzare carte di credito prepagate o altri sistemi di pagamento con intermediazione: è un filtro che consente di non diffondere i dati bancari sensibili, quelli più esposti a pericolo di truffe. Tra le stretegie suggertite dal Garante c’è quella di attivare gli alert bancari nel caso di operazioni e movimenti sul conto. Ma anche di controllare l'indirizzo internet dei siti su cui si fanno pagamenti online: in particolare, verificare se corrisponde al nome dell'azienda che dovrebbe gestirlo e se vengono rispettate le procedure di sicurezza standard per i pagamenti online: la Url, spiega l’authority, deve iniziare con “https” e avere il simbolo di un lucchetto.

Scaricare o non scaricare le app: questo è il problema

C’è poi tutto il traffico delle app a cui prestare grande attenzione: queste applicazioni possono essere il cavallo di Troia per malware e virus. Ecco quindi qualche consiglio per come per esempio quello di scaricare le app solo dai market ufficiali e leggere con attenzione le descrizioni delle app. Bisogna anche consultare eventuali recensioni di altri utenti nell'uso di una determinata app, di una piattaforma per il download di film, di un sito, ecc. per verificare se sono segnalati problemi riguardanti la sicurezza dei dati