Privacy, salute e ripresa delle attività sociali e produttive: il bilanciamento efficace che serve

Più siamo disposti a condividere i nostri dati e rivedere le regole della privacy, cosa che per altro anche la Germania, come riportato da Der Spiegel, sta valutando, più la riapertura del sistema produttivo e il nostro ritorno alla normalità saranno probabili e veloci.

Ricordiamoci che molti di noi danno costantemente il consenso all'utilizzo dei propri dati per avere notizie o avere accesso a servizi voluttuari (es Facebook, Houseparty, … e i fornitori di servizi “gratuiti” sanno tutto di noi). Come possa non essere opportuno cedere gli stessi dati per il bene comune della Nazione? Sarà necessario ritornare sui temi legati alla privacy, ma ad emergenza indirizzata.

Il non compiere una scelta subito rischia di rendere vani tutti i sacrifici finora fatti. Rischiamo infatti che, sotto la pressione della crisi e delle esigenze economiche, si riaprano le attività produttive senza avere un modello di contenimento del contagio; in quel caso, la riapertura potrebbe essere solo temporanea e portare in tempi brevi ad una nuova crisi.

Il Governo sta ponendo massima attenzione all'evoluzione della situazione di emergenza, anche grazie ai diversi gruppi di lavoro istituiti dal ministro per l'Innovazione, Paola Pisano, in accordo con il ministero della Salute.

Nell'agenda delle priorità alcuni punti hanno particolare rilievo:

1. Definizione delle politiche di “uscita dello shutdown” (livello di privacy; adesione obbligatoria /volontaria, se volontaria riapre solo chi aderisce o tutti; quali dati usare, chi li custodisce e chi ne ha accesso, con che ruolo del Garante della Privacy, etc..) valutandone la effettiva fattibilità e le implicazioni

2. Pianificazione di un modello di riapertura (quali attività – es Cantieristica - quali modalità operative, quale profilo del personale, con che tempistiche in dipendenza della evoluzione dei contagi)

3. Nomina di un responsabile per la messa in opera di quanto sopra

4. Creazione di processi e i sistemi a supporto (infrastrutture, persone, sistemi, enti da coinvolgere, modalità di distribuzione ai singoli, comunicazione/formazione ecc.)