Privacy, sicurezza e l’abbraccio del mare: è l’estate degli eventi in yacht

Anche se il vaccino ci ha dato un po' di tregua, la precauzione è sempre raccomandata. Anche quest'estate, dunque, è meglio evitare feste ed eventi affollati. Di nuovo la privacy, password del lusso da anni, gioca a favore del turismo in tempo di Covid: ville private e barche, come l'anno scorso, sono la soluzione ideale per stare con la famiglia o con pochi amici nella propria bolla, e tornare lentamente alla normalità.

Nuove figure professionali per un nuovo turismo

«In questo periodo di transizione - racconta Martino Crespi, organizzatore di eventi milanese - la location degli yacht è la più richiesta. Chi se lo può permettere preferisce stare su una barca, di proprietà o a noleggio, evitando discoteche e ristoranti affollati, dalla Costa Smeralda a tutto il Mediterraneo». La motivazione è sempre la stessa: la sicurezza. «Nel settore degli eventi stanno nascendo nuove figure come il Green pass controller, che garantisce il rispetto delle regole e controlla le certificazioni».

Il peschereccio Esperanza dell’hotel Sikelia a Pantelleria

Crespi non è l'unico ad aver intuito il potenziale della barca con intrattenimento a bordo. Già prima della pandemia, alcuni hotel di lusso avevano acquistato splendide imbarcazioni per offrire un'esperienza in più ai propri ospiti. Dal taxi veneziano del Mandarin Oriental sul Lago di Como al motoscafo total black di Villa Franca a Positano, dal peschereccio casual chic dell'hotel Sikelia a Pantelleria alla barca a vela Santander di Wight del Pellicano, che ha recitato accanto a Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow nel “Talento di Mr. Ripley”.

Il lusso delle campagne senesi si trasferisce fra le onde

C'è chi si è spinto oltre, come Borgo Santo Pietro a Palazzetto, vicino Siena, che ha realizzato uno yacht a vela di 41,5 metri e cinque camere come depéndance sull'acqua: si chiama Satori e ha lo stesso stile e gli stessi servizi del cinque stelle lusso nella campagna senese. Satori è una sorta di paradigma per questo nuovo approccio al viaggio che prevede un contesto naturale e isolato come solo il mare sa offrire. Si viaggia seguendo il ritmo del vento, lo spazio è generoso, anche all'interno dove i soffitti sono più alti del solito. «Fino a un anno fa io e mia moglie Jeanette giravamo il mondo ritagliandoci a malapena il tempo per mangiare nei ristoranti Michelin. Era il nostro modo di concederci una pausa in programmi di viaggio dai ritmi frenetici - spiega Claus Thottrup, proprietario di Borgo Santo Pietro e del Satori -. È arrivato il momento di rallentare e vivere le esperienze fino in fondo, e con questa logica abbiamo anche proposto a Massimo Bottura di unirsi a noi a bordo».

Cena sul Satori

Anche Bottura a bordo (su richiesta) con un menù a sorpresa

Fino a ottobre 2022, infatti, su richiesta lo chef modenese potrà curare il menù di bordo, composto da sette portate a sorpresa, nella cucina a vista dove opera lo chef Giovanni di Giorgio, del ristorante del Borgo, Meo Modo. «Partecipo a un progetto solo quando lo trovo straordinario - spiega Bottura -, e questo lo è. Durante la pandemia si è fermato tutto e ci siamo abituati a lavorare online: ho fatto un webinar con una signora russa che voleva imparare a fare la pasta con condimenti base, tipo pesto e pomodoro. Potevano leggere la ricetta su un sito qualunque? Senz'altro, però le persone hanno bisogno di scambio, di fare domande, di affidarsi, di emozioni. E nutrire le emozioni è lo scopo della mia cucina».