Privacy, sono riservati dati e informazioni sui condòmini morosi

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Durante il suo mandato, l’amministratore di condominio gestisce una serie di informazioni che interessano i condòmini dello stabile, siano essi proprietari o inquilini. Alcuni di questi dati sono considerati “sensibil i” e, visto il loro carattere riservato, non andrebbero mai divulgati al pubblico. Si pensi ad esempio ai riferimenti anagrafici, ai numeri di telefono, agli indirizzi email: il professionista li conserva e può disporne in caso di bisogno, così come, in determinate circostanze, può comunicarli a soggetti terzi, ma soltanto una volta ottenuto il consenso del diretto interessato.



Il ruolo dell’amministratore

Di certo nel corso degli anni il ruolo dell’amministratore ha assunto sempre più importanza, soprattutto dopo l’entrata in vigore - il 25 maggio 2018 - del Regolamento dell’Unione europea 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, che l’Italia ha recepito con il decreto legislativo 101/2018.

Loading...

Il Regolamento ha introdotto regole più severe per il responsabile del trattamento dei dati – che in condominio è generalmente l’amministratore – chiamato a trattare i dati secondo liceità, correttezza e trasparenza. A fronte di maggiori responsabilità, il professionista ha acquisito più potere, tant’è che non necessita del consenso per la tenuta dei dati dei condòmini, che invece è necessario nel caso in cui utilizzi quelle informazioni per attività che esulino dalla gestione diretta del condominio.

La conoscenza dei morosi

Occupandosi anche di gestione finanziaria, l’amministratore è a conoscenza di eventuali debiti a carico dei condòmini che non hanno versato la propria quota per il pagamento di servizi condivisi (pulizia, riscaldamento e altro) e per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle parti comuni. Come ha precisato a più riprese il Garante per la privacy, le situazioni di morosità non devono essere pubblicate in bacheca e in nessun altro spazio comune. Ogni comunicazione tra le parti, al contrario, deve avvenire in forma privata, così da non ledere le norme sulla riservatezza.

L’amministratore è invece legittimato – come previsto dall’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile - a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Nella bacheca condominiale - che solitamente si trova nell’androne - possono quindi essere inserite le comunicazioni di pubblica utilità (l’orario di accensione del riscaldamento centralizzato, i giorni della pulizia scale, eventuali interruzioni di servizi comuni e altro), mentre non è consentito mostrare le informazioni di natura privata e tutto ciò che consentirebbe in qualche modo di risalire ai residenti.