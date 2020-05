Virus e privacy: a datori di lavoro e Comuni «vietato» diffondere i dati dei contagiati

Scuola, le risposte del Garante della Privacy Visualizza

Ma non sono le sole. Ci sono anche i dati di studenti e insegnanti alle prese con le videolezioni, dei lavoratori che hanno continuato ad andare in fabbrica o in ufficio o che oggi si apprestano a ritornarvi o dei passeggeri a cui viene rilevata la temperatura prima della partenza.

Le tutele nell’emergenza

Per quanto l’eccezionalità della situazione consenta alcune deroghe al normale uso dei dati personali - concessioni permesse, in nome dell’interesse pubblico, dal regolamento europeo sulla privacy e rafforzate dalle norme nazionali emanate sulla scia dell’emergenza - le tutele fondamentali restano.

Nelle Faq il Garante ricorda, per esempio, che il datore di lavoro non può far conoscere al resto del personale l’identità di eventuali dipendenti contagiati, così come non deve comunicarla al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Altrettanto deve dirsi per le scuole, che non sono tenute a comunicare alle famiglie degli alunni la notizia di eventuali parenti di studenti risultati positivi al virus. Spetta alle autorità sanitarie - chiarisce l’Autorità guidata da Antonello Soro -ricostruire la mappa dei contatti dei contagiati e informarne gli interessati.

E, a proposito di comunicazione da parte delle strutture sanitarie, il Garante dà il via libera perché gli ospedali o altre realtà mediche attivino un servizio di call center per informare i parenti dei ricoverati da coronavirus, così come ritiene legittimo che possano dare indicazioni via mail a chi è in isolamento domiciliare.