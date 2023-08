«Privacy violata»: il garante apre un’inchiesta sulla festa di «fidanzamento» torinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La festa di fidanzamento torinese in cui lui, noto commercialista della città, pianta in asso la fidanzata annullando le nozze e rivelando elementi della vita privata della donna potrebbe costituire una violazione della privacy. Per questa ragione il garante «sta procedendo all'avvio di un'istruttoria al fine di accertare eventuali responsabilità» connesse alla violazione della disciplina a tutela della vita privata.

«L'istruttoria - si legge in una nota - sarà, in particolare, volta a accertare il possesso - da parte dei diversi soggetti che hanno proceduto, a diverso titolo, anche attraverso video, alla diffusione dei dati e dei contenuti in questione - di un'idonea base giuridica».

L’indagine sarà a tutto campo, anche nei confronti di chi ha girato il video, lo ha diffuso e di chi lo ha pubblicato, organi di stampa inclusi. La stoccata dell’authority non risparmia nessuno e «richiama l'attenzione degli utenti dei social media e degli organi di informazione sul necessario rispetto della vita privata delle persone con particolare riferimento alla diffusione di dati personali relativi a relazioni sentimentali, come tali suscettibili di incidere in modo particolare sulla vita delle persone coinvolte, sulla loro reputazione e sulla loro sfera affettiva».