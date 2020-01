Private banking, un ponte verso l’economia reale

Sono necessari una serie di fattori: chiarezza nelle operazioni proposte, in particolare quando all’interno di uno stesso paniere confluiscono strumenti multistrategy, connotati quindi da valutazioni differenti (una azienda è ben diversa da un titolo obbligazionario o da un immobile) e lo sviluppo di un mercato secondario – come già proposto da Borsa Italiana con il Mercato degli investment vehicles (Miv), punto di riferimento per la quotazione di strumenti per investire in Economia Reale – ricordando comunque che si tratta di strumenti idonei per investitori formati e strutturati.

Pir (Pir 3.0, oggetto di intervento nella prossima Legge di Bilancio 2020), Eltif e altri strumenti simili devono trovare un target market preciso, offrire un’ampia gamma di scelta, equiparando le agevolazioni fiscali previste (common level playing field), ed evitare di concentrare l’offerta su pochi asset.

Favorirebbero l’incontro tra la domanda e l’offerta di asset alternativi l’introduzione di una categoria intermedia di clienti private e l’abbassamento della soglia di 500mila euro per investimenti retail in strumenti di private capital, ma anche – come emerso dal Forum – l’implementazione di nuovi strumenti di dialogo tra investitori e aziende, perché non bastano i bilanci di esercizio nel flusso di comunicazione tra i due mondi: le importanti masse confluite nel corso del 2019 verso investimenti Esg (Environment, social, governance) hanno dimostrato la crescente attenzione dei risparmiatori verso strumenti destinati a preservare ambiente, inclusione sociale e struttura societaria e che potrebbero riservare altri importanti margini di incremento.

In tale contesto, proprio la figura del private banker può affiancare il mondo dei consulenti (ad esempio i commercialisti), nella definizione e pianificazione delle varie fasi di discontinuità e crescita aziendali del cliente imprenditore, al fine di proporre un percorso di sviluppo che con le esigenze dell’impresa e risponda, con precisione e coerenza, a una domanda di investimenti proveniente dal mercato.