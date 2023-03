Private capital, 2022 miglior anno di sempre con 23,6 miliardi investiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Il 2022 è stato il miglior anno di sempre con investimenti totali per 23,659 miliardi con una crescita del 61%. Tanti capitali in più sono affluiti sulle nostre imprese e anche sul sistema infrastrutturale per un totale di 848 operazioni. Nel dettaglio sono raddoppiato i buy out, che hanno raggiunto gli 11 miliardi dai 5,4 miliardi del 2021 in 185 deal, mentre le operazioni del settore infrastrutture hanno toccato i 10,7 miliardi in 52 operazioni. A livello di numero di deal la fa da padrone il venture capital con 547 operazioni». Questo il quadro disegnato da Anna Gervasoni, direttrice generale di Aifi, in occasione della presentazione dei risultati dell'analisi condotta dall’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, in collaborazione con PwC Italia – Deals, sul mercato italiano del capitale di rischio.

«Buon andamento soprattutto degli investimenti - ha commentato il presidente di Aifi Innocenzo Cipolletta - con una presenza a carattere internazionale. Gli investitori internazionali stanno facendo operazioni dirette e allo stesso tempo investono nei nostri fondi. Questo evidenzia una carenza di investitori italiani».

Loading...

Un 2023 in rallentamento

«Ci aspettiamo un 2023 leggermente diverso rispetto allo scorso anno. Private equity e venture capital stanno risentendo della situazione congiunturale internazionale. Il clima è cambiato e c’è una minore propensione a prendere rischi, inoltre in prospettiva ci sarà una riduzione della liquidità. Tutto questo si ripercuoterà anche sul nostro mercato, soprattutto nel settore venture capital. L’Europa può reagire attraverso gli operatori pubblici, che possono supportare i mercati» osserva Cipolletta.

Facendo un focus sull’early stage, Anna Gervasoni ha aggiunto: «Se guardiamo alle start up in portafoglio ai nostri fondi possiamo dire che sono molto poco indebitate, perché il sistema venture capital italiano prevede una forte capitalizzazione con un forte equity dei fondi o di Cdp Venture Capital. Questo pone meno rischi rispetto all’evoluzione internazionale del mercato. Inoltre in Italia Venture Cdp Venture Capital ha annunciato una serie di azioni per lo sviluppo dell’ecosistema del nostro Paese. Per quel che riguarda il private equity tradizionali non ci sono, invece, soggetti istituzionali che possano supportare il mercato. Sarebbe necessario soprattutto in fase di raccolta». La direttrice Aifi ha poi sottolineato che «Non c’è un blocco di mercato, ma una lieve contrazione gennaio febbraio 2023 su 2022, segnali piccoli e non allarmanti. Continuiamo a vedere un interesse importante di investitori internazionali».

Sulle difficoltà per il 2023 concorda anche Francesco Giordano, partner Pwc: «Dall’operatività di tutti i giorni vediamo difficoltà nelle operazioni medio-grandi a causa del contesto finanziario, soprattutto per l’aumento dei tassi e la carenza liquidità. Alcune operazioni, quindi, potrebbero essere spostate più avanti nell’anno».