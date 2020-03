Private equity, Cvc punta a un fondo record da 20 miliardi di euro I grandi fondi chiusi internazionali tornano sul mercato per fundraising che potrebbero superare gli 80 miliardi di euro solo in Europa. di Monica D'Ascenzo

I ribassi dei mercati e il rischio di recessione non spaventano i grandi private equity internazionali. A cominciare da CVC Capital Partners, che si starebbe preparando a lanciare una raccolta record per il suo ottavo fondo. Indiscrezioni parlano di 20 miliardi di euro. Si tratterebbe del fondo europeo di buyout più grande di sempre.



Il nuovo fondo di CVC avrà la stessa strategia di investimento del fondo precedente, chiuso nel 2018 a 16 miliardi di dollari. Il fondo, che avrà come target aziende europee e del Nord America, conta oggi 82,4 miliardi di dollari di asset under management, 134,5 miliardi di dollari raccolti dai suoi fondi e un network di 23 uffici in 3 continenti.



CVC non è l'unico private equity europeo ad avere obiettivi ambiziosi di raccolta. Secondo i dati di Preqin, i fondi di huy out hanno un target di raccolta di oltre 80 miliardi di euro nel corso del 2020. Fra gli altri il britannico Charterhouse avrebbe un obiettivo di 2,5 miliardi mentre Nordic Capital 4,3 miliardi di euro nella seconda metà dell'anno.



Continua il trend del 2019

Lo scorso anno era già stato particolarmente propizio per i fondi alternativi. A livello globale la raccolta aveva raggiunto gli 888 miliardi di dollari su un totale di 1064 fra private equity, venture capital, fondi infrastrutturali e real estate, secondo un report di PitchBook. Solo in Europa la raccolta si era attestata a 86,4 miliardi di euro. L'exploit era stato favorito dal fatto che in media gli investitori istituzionali avevano incrementato la loro quota di investimenti nei fondi chiusi a scapito degli hedge fund e degli investimenti in azioni. Il record storico era stato raggiunto lo scorso anno da Blackstone, che ha chiuso la raccolta del proprio fondo a 26 miliardi di dollari.



«Molti fattori favorevoli restano intatti anche nel 2020, il che significa che la raccolta dovrebbe rimanere robusta anche quest'anno. Tuttavia, la minaccia di una recessione, sempre più probabile, potrebbe mettere a dura prova i fundraising dei fondi. A ciò si potrebbe sommare il fatto che alcune classi di investitori potrebbero decidere di investire direttamente, magari accanto ai fondi, ma di fatto disinteressandosi», si legge nel report di PitchBook.