Private equity, Mercer: «Investire in illiquidi nelle recessioni è premiante»

3' di lettura

La crisi in cui sono sprofondati i mercati finanziari lo scorso anno, inattesa soprattutto nella sua profondità, l’incertezza che pervade tanto il quadro macroeconomico quanto gli scenari geopolitici futuri e non ultimo l’aumento dei tassi (e dei rendimenti degli strumenti obbligazionari quotati) che rende sotto molti aspetti meno impellente la necessità degli investitori di andare in cerca di soluzioni alternative. Sono diverse le ragioni che lasciano pensare a un 2023 difficile anche per quei mercati...