Private equity, operazioni in calo del 20%

Secondo anno di fila di flessione dell’attività dei private equity a livello globale. I numeri assoluti, però, spesso non permettono di avere un quadro d’insieme dell’evoluzione del mercato. Allargare la visuale a una serie storica più lunga permette di comprendere meglio come le 15.056 operazioni per un ammontare di 1.323 miliardi di dollari del 2023 sono in linea con l’evoluzione dell’industria dei fondi chiusi nel pre pandemia. I dati, infatti, sono superiori per numero di deal rispetto al pre-Covid e stabili in termini di ammontare complessivo.

Certo i livelli record del 2021, con 20.168 operazioni per 2.221 miliardi di dollari, sono lontani, ma è pur vero che allora vennero a compimento una serie di acquisizioni rimaste in sospeso durante l’anno di pandemia. E certo non ha giocato a favore del private equity il rialzo dei tassi fra Stati Uniti ed Europa nel corso dell’anno.

Le operazioni dei private equity Fonte PitchBook

I buyout

Entrando nel dettaglio dei dati appena pubblicati da PitchBook, le operazioni di buyout sono quelle che fanno il mercato, con una quota del 76,6% grazie a 11.536 deal. Interessante l’evoluzione dei multipli, che ha portato il 2023 ai livelli più bassi degli ultimi sette anni con un dato che è pari a 11 volte il rapporto enterprise value/Ebitda. Un bel ridimensionamento rispetto alle 12,4 volte del 2022 e alle 13,2 volte del 2021. Negli anni precedenti le operazioni viaggiavano a una media di 11,5 volte, quindi comunque superiore a quella dello scorso anno.

Andaemnto dei multipli delle operazioni di buyout Fonte PitchBook

Le geografie delle operazioni

Dallo spaccato geografico, invece, emerge come il Nord America resti il motore del mercato con 7.161 operazioni per un valore totale di 693,5 miliardi, seguito dall’Europa con 6.103 deal per 455 miliardi. Ben dietro arriva l’Asia con 980 operazioni per un totale di 95,1 miliardi.

Andamento dei deal per geografie Fonte PitchBook

Un mercato delle exit difficile

L’altra faccia della medaglia è l’attività di exit, che è stata particolarmente complessa, anche perché è venuta a mancare quasi completamente l’opzione delle quotazioni in Borsa, che è attesa invece in ripresa quest’anno. Le uscite dagli investimenti sono state 2.415 per un ammontare complessivo di 574,2 miliardi, in flessione del 31,5% rispetto all’anno precedente.