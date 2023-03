Private equity, Permira chiude una raccolta da 16,7 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Permira, società di private equity attiva a livello globale, ha chiuso la raccolta del suo ultimo fondo di buyout P8 a 16,7 miliardi di euro ben al di sopra del target di 15 miliardi grazie alla forte domanda degli investitori. Il precedente fondo P7 aveva chiuso nel 2019 a 11 miliardi nel 2019. Con il nuovo fondo, Permira conta un capitale committed di circa 77 miliardi di euro.

P8 ha raccolto commitment da una base diversificata di investitori internazionali di primo piano, tra cui fondi pensione pubblici e privati, fondi sovrani, fondazioni, gestori, family office e ha attratto oltre 50 nuovi investitori.

Quattro gli investimenti già realizzati a livello globale a supporto di Mimecast, Zendesk, Reorg ed Acuity Knowledge Partners. Kurt Björklund, Managing Partner di Permira, ha dichiarato: «Questa raccolta testimonia le strette relazioni che abbiamo costruito con gli investitori nel corso di quasi quarant'anni e una strategia d’investimento che sostiene società in rapida crescita e leader di mercato altamente resilienti. Con P8 e PGO II, disponiamo ora di oltre 20 miliardi di euro da investire nelle nostre strategie di buyout e growth equity. Vorrei ringraziare tutti i nostri investitori per il loro continuo e incrollabile sostegno. È un momento davvero entusiasmante per noi e grazie a questo fondo possiamo continuare con la nostra strategia di investimento focalizzata sulla crescita, ma sempre in linea con i nostri valori. Pensiamo che i quattro investimenti effettuati finora da P8 ne siano una chiara dimostrazione. Non vediamo l'ora di poter collaborare con imprenditori e management team per sostenere le aziende leader di domani».

Permira è presente in Italia dal 1988 con un team di professionisti guidato da Francesco Pascalizi. La Società è stata pioniera anche in Italia nell'industria del private equity, in quanto primo fondo internazionale ad entrare nel mercato italiano e ha realizzato una cinquantina di investimenti nel nostro Paese, affiancando numerosi imprenditori nei progetti di crescita delle loro aziende. In Italia Permira detiene attualmente la quota di maggioranza di Golden Goose, La Piadineria e Kedrion e ora è in corsa per rilevare Il Gruppo Florence. P8 seguirà la strategia di investimento di Permira che punta ad affiancare le aziende leader di mercato che beneficiano di fattori di crescita strutturali e resilienti nel lungo termine. Grazie al suo ampio network globale, l’esperienza maturata nella creazione di valore e un approccio di partnership imprenditoriale, il team d'investimento di Permira, che può contare su oltre 185 professionisti, continuerà a sostenere i management team delle aziende di portafoglio nel proprio percorso di crescita, focalizzandosi sui quattro settori in cui il Fondo vanta un consolidato track record: Tecnologia, Consumer, Healthcare e Servizi. Permira si pone l'obiettivo di integrare ulteriormente considerazioni di ESG e di sostenibilità nella propria strategia di investimento, utilizzando un approccio “values-based”, per questa ragione il Fondo punta ad aderire ad iniziative specifiche a livello di governance, sostenibilità ambientale e gender diversity, che saranno comunicate annualmente durante il ciclo di vita del Fondo.