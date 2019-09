Private equity, raccolta in calo. Crescono gli investimenti Pesano guerra commerciale, Brexit, crisi di governo e tensioni internazionali. Nel semestre tiene il venture capital con un ammontare investito in aumento del 7% di Ma.Mo.

Le tensioni internazionali, la guerra commerciale tra Usa e Cina, la Brexit e la crisi di governo hanno frenato le attività di private equity in Italia che nel primo semestre ha visto scendere la raccolta complessiva del 77% a 435 milioni di euro. Non ha fatto meglio il fundraising indipendente (che non considera le risorse raccolte da un fondo di origine bancaria presso la sua casa madre) che ha raccolto 410 milioni di euro (-75%), secondo i dati Aifi (Associazione italiana del private equity e del venture capital) realizzati in collaborazione con Pwc. Tiene il venture capital con un ammontare investito salito del 7% a 103 milioni di euro nei settori hi-tech, finanziario, mediacale, retail, biotecnologie.

Sul fronte degli investimenti i segnali sono positivi con 166 operazioni portate a termine tra gennaio e giugno (+4%) per un controvalore di 2,518 miliardi di euro (-12% sull’anno scorso ma meglio del 2017): se sono state poche le operazioni di grandi dimensioni, ovvero quelle che comportano un equity superiore ai 150 milioni, molto più vivaci sono stati i deal verso aziende medio-piccole con 1,9 miliardi investiti a fronte degli 1,4 miliardi di un anno fa. Più contenute le dimensioni delle operazioni di disinvestimento: l'ammontare degli “exit” è stato di 886 milioni, in calo del 20 per cento, ma suddiviso su un maggior numero di transazioni(66 cioè il 12 per cento in più).

Un semestre di transizione in attesa di capire come si evolveranno gli scenari internazionali, ma su cui già ora non mancano segnali positivi, secondo Anna Gervasoni direttore generale di Aifi: «Il numero di operazioni, che resta sostenuto, sottolinea l’interesse per il nostro mercato nonostante nei primi mesi dell’anno non abbiamo visto un numero elevato di operazioni con un ammontare consistente. Già nei primi mesi del secondo semestre abbiamo assistito ad alcuni big deal». Infatti, qualche segnale di miglioramento sta cominciando a farsi strada nel secondo semestre con 40 operazioni annunciate tra luglio e agosto. «Sebbene in leggera contrazione rispetto allo scorso anno il trend degli investimenti mostra comunque un andamento positivo negli ultimi tre anni con un cagr pari al 15 per cento - ha detto Francesco Giordano partner di PWC Italia Giordano –. Inoltre l’aumento degli investimenti nelle operazioni di buyout (+20 per cento) testimonia che il settore è in buona salute e che c’è sempre maggiore interesse in questo segmento anche tra gli operatori internazionali».

Iniziative sono state avviate «per incentivare la raccolta dei fondi, mettendo in campo una serie roadshow, sia europei sia internazionali, per far conoscere il mercato e i suoi operatori perché l’Italia resta sottodimensionata ripsetto ad altri paese», ha commentato Innocenzo Cipolletta presidente Aifi. Del resto, le tensioni internazionali pesano anche in Europa e in particolare in Gran Bretagna alle rpese con la Brexit: «Alla City di Londra i grandi fondi di private equity hanno subito un calo del 40% delle operazioni - ha concluso Giordano - tuttavia a livello internazionale la raccolta si mantiene stabile a 221 miliardi di dollari contro 201 miliardi nel primo semestre del 2018».