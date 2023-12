Poste, maxi privatizzazione in vista: allo studio tranche da 3,8 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La vendita sul mercato di una tranche di Poste Italiane potrebbe essere una delle prime operazioni di privatizzazione del 2024. La prima dismissione - e unica del 2023 - era stata fatta lo scorso 20 novembre con la cessione del 25% del capitale di Mps. Poste Italiane oggi è controllata al 35% da Cdp e per il 29,26% dal Mef. Ufficialmente non sarebbe stato aperto il dossier, ma qualche ipotesi starebbe prendendo corpo. Tra le opzioni ci sarebbe la possibilità di far coincidere la cessione con la presentazione del nuovo piano industriale della società. In occasione della presentazione dei conti dei 9 mesi 2023, l’ad di Poste Matteo Del Fante aveva annunciato la presentazione del nuovo piano per il 20 marzo 2024. In quella stessa data dovrebbero essere annunciati anche i risultati del 2023. L’attesa per l’evento è elevata, perché i conti del gruppo sono andati molto bene e il manager racconterà come nel prossimo triennio il gruppo dei recapiti si trasformerà in un operatore della logistica a 360 gradi, mantenendo la diversificazione del business nei servizi finanziari e assicurativi, sia tradizionali che digitali.

