Cardani: «privilegiare le linee telefoniche fisse per alleggerire pressione sul mobile»

Innanzi tutto, devono esserci delle iniziative da promuovere. La mia è, in primo luogo, una esortazione agli operatori, in parte già raccolta, affinché considerino attentamente le esigenze degli utenti in questo particolare frangente, valutando adeguatamente i vincoli tecnici e distinguendo fra quelli modificabili nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Questo deve avvenire, ovviamente, nel massimo rispetto delle esigenze di sicurezza dei lavoratori. L'Agcom, e in questo caso l'esortazione è rivolta a me stesso, ai miei colleghi e a tutta l'Autorità, deve essere pronta a promuovere quanto ancora necessario e a fare in modo che le misure proposte siano rese compatibili con la regolamentazione esistente.

In una situazione di questo genere è fondamentale instaurare un confronto aperto e dinamico con gli operatori per poter affrontare la rapida evoluzione del contesto. In tale ottica abbiamo concepito i tavoli permanenti con le imprese e altri portatori di interessi diffusi, al fine di poter condividere le proposte e ogni altra iniziativa che possa risultare utile alla gestione delle urgenze derivanti dall'attuale emergenza.

Le iniziative adottate a livello wholesale per incrementare le prestazioni dell'infrastruttura sono certamente utili. Altrettanto importanti sono le iniziative adottate dagli operatori per assecondare le particolari esigenze degli utenti in questo momento. L'Italia, anche in ragione della tempistica con la quale si è propagata l'epidemia, è il Paese europeo in cui sono state adottate le misure regolatorie più significative per affrontare l'emergenza sotto il profilo delle comunicazioni elettroniche e in altri Paesi stanno seguendo il nostro esempio. Ma si può e, probabilmente, si deve fare di più. Si stanno sperimentando, e con un successo insperabile visti tempi molto stretti, non tanto nuovi usi della tecnologia, quanto nuove modalità di svolgimento di rapporti sociali, come il lavoro, l'apprendimento scolastico o l'apprendimento culturale. Tutte modalità che non potranno non lasciare un segno significativo quando la pandemia finirà. Il nostro compito è di favorire sia la diffusione di tali modalità sia fare del nostro meglio perché quanto vi è di efficiente ed efficace in queste modalità possa continuare a svolgere un ruolo importante anche dopo. Penso, ad esempio, alle esigenze legate alla didattica a distanza che, specialmente nelle regioni del Sud, sta incontrando ostacoli legati a difficoltà di connessione, sia dal lato degli alunni, sia da quello degli istituti. In entrambi i casi, la collaborazione pubblico/privato può portare a un miglioramento delle prestazioni delle connessioni e a una maggiore accessibilità alle offerte sottoscrivibili. Faccio un esempio concreto. Un paio di anni addietro abbiamo effettuato un monitoraggio sull'attuazione di due piani finalizzati allo sviluppo della banda larga in alcune regioni del Centro-Sud che hanno beneficiato del finanziamento pubblico per una parte consistente degli investimenti. A fronte di un buon dato relativo alla copertura raggiunta nelle scuole attraverso questi interventi, abbiamo riscontrato, tuttavia, una limitata attivazione dei servizi (intorno al 5% delle sedi coperte), quasi tutti con tecnologia Fttc (fibra fino all'armadietto, ndr). I servizi di connessione in fibra più performanti (Ftth, fibra fino alla casa, ndr), seppur disponibili, non sono stati praticamente attivati. Mi pare che, attraverso uno sforzo comune, si possano trovare soluzioni finalizzate all'implementazione, anche in tempi brevi, delle connessioni più prestazionali nelle scuole raggiunte da tali tecnologie. Andrebbero poi valutate soluzioni che assicurino qualche forma di incentivo alle famiglie degli alunni per poter usufruire di connessioni domestiche adeguate ai fini della partecipazione alla didattica a distanza.

Ovviamente le iniziative da mettere in campo in questo momento non riguardano esclusivamente il mondo delle comunicazioni elettroniche. Intendiamo avere un confronto ampio anche con le imprese attive negli agli altri settori regolati. Siamo pronti a valutare una estensione della portata del confronto attraverso i tavoli permanenti che stiamo istituendo, specialmente se riscontreremo effetti utili dalla prima iniziativa riferita alle comunicazioni elettroniche.

C'è chi teme che con l'emergenza si allarghino troppo le maglie regolatorie e antitrust, si corre questo rischio?



Ogni periodo di emergenza determina un allentamento, maggiore o minore, dei vincoli normativi abituali: dobbiamo assicurare che quanto fatto in un frangente eccezionale non limiti eccessivamente e soprattutto in modo irreversibile altre libertà fondamentali, come quella riferita all'iniziativa economica, tutelata dai principi concorrenziali, che non deve essere compressa in modo eccessivo in questo momento e non deve essere penalizzata in modo definitivo nel lungo periodo. Ciò per evitare che il momento di grave crisi che stiamo vivendo venga sfruttato per stabilire e consolidare rendite di posizione difficili da eradicare in futuro. Mi rendo conto che in una situazione del genere il perseguimento di un corretto equilibrio fra queste esigenze non sia un compito agevole. Noi lo terremo ben presente in tutte le decisioni che saremo chiamati a prendere e cercheremo di provvedere ad un rapido aggiornamento delle stesse proprio in ragione della rapida evoluzione del contesto. Non a caso, nell'approvare le prime misure proposte da Tim in attuazione dell'art. 82 del decreto "Cura Italia", abbiamo manifestato la necessità di tenere conto degli esiti del procedimento A514 recentemente concluso dall'autorità Antitrust e all'ottemperanza rispetto a quanto deciso in tale sede.

Avere una rete unica in fibra sarebbe stata preferibile in questo momento di necessità di una rete performante?



Io ritengo che una rete performante sia imprescindibile in un Paese che intenda assicurare al proprio tessuto produttivo e alla propria popolazione connessioni adeguate, non solo rispetto alle difficili sfide presenti, ma anche e soprattutto, rispetto a quelle future. Prima si riesce a realizzare meglio è. Come ho detto in altre occasioni, non sta a noi decidere se questo debba avvenire attraverso un monopolio o una competizione infrastrutturale: vi è una Autorità incaricata di questo compito, anche se qualche anno di studio accademico e qualche altro di attività operativa alla Direzione Generale della Concorrenza a Bruxelles mi hanno lasciato in testa alcune convinzioni a proposito. Noi siamo pronti a fornire il nostro contributo, anche in veste consultiva e, ovviamente, siamo pronti ad adeguare la regolamentazione esistente rispetto al quadro che si verrà a delineare.