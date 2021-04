Pro e contro del nuovo BTp Futura in arrivo dal 19 aprile

2' di lettura

Va in collocamento dal 19 aprile al 23 aprile 2021, salvo chiusura anticipata, il nuovo BTp Futura. Il titolo di Stato concepito solo per il retail, giunto alla terza edizione, che prevede cedole a tasso fisso crescenti. Il titolo servirà a finanziare la ripresa post pandemia e la campagna vaccinale. La durata è di 16 anni e prevede un doppio premio fedeltà a scadenza legato al Pil che alla fine potrà valere fino al 6 per cento. Un’opportunità da analizzare con attenzione per l’investitore cassettista...