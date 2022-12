Probios investe nel senza zucchero per crescere all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal cibo salutistico ai prodotti gluten free per arrivare a quelli a dolcificazione naturale. Con la pandemia di Covid-19 che ha accentuato tre grandi tendenze che si stanno affermando nel settore alimentare, Probios alza l'asticella: investe sulla linea senza zuccheri aggiunti e contemporaneamente si prepara per un piano di espansione all'estero che in tre anni dovrà portare la quota di export dall'attuale 25% al 40%.

Un altro step di un percorso di crescita che per l'azienda di Calenzano, in provincia di Firenze, non si è mai fermato da quando nacque, 43 anni fa, aprendosi uno spazio in un mercato allora agli albori, quello del food biologico vegetariano. Una scelta di campo pionieristica.

«E siamo tuttora convinti che sia questa la sola strada percorribile – dice oggi Renato Calabrese, direttore generale di Probios –. Questo perché il sistema bio è l'unico in grado di garantire il rispetto del suolo, senza uno sfruttamento del terreno, che nel tempo può essere irreversibile».

L'azienda toscana, che chiuderà il 2022 con 32 milioni di euro di fatturato (un milione in più rispetto allo scorso anno), oggi ha un'offerta di oltre mille prodotti bio, di cui 450 gluten free – 160 sono anche mutuabili dal servizio sanitario nazionale – e 140 senza latte. E, con circa cento dipendenti tra diretti e indiretti, è ormai presente in più di 4 mila punti vendita, tra Italia e Paesi esteri.

Dopo essere riuscita a mitigare il forte rincaro dei prezzi delle materie prime, grazie anche a un rapporto consolidato con le aziende agricole della filiera (per il 75% italiane), Probios concentra ancora una volta gli sforzi sulla attività di ricerca e sviluppo, che mediamente assorbe il 3% dei ricavi, per nuovi prodotti adeguati all'andamento della domanda.

«Una quota per l'innovazione che è già stata confermata anche per il 2023 – prosegue Calabrese -. Abbiamo sviluppato un know-how specifico nel segmento del food senza zuccheri aggiunti. Dai prodotti dolci da forno alle composte di frutta siamo convinti che la richiesta continuerà a crescere. Parliamo di un segmento che oggi costituisce per noi il 15% del fatturato. Il nostro obiettivo è di portarlo al 20% entro la fine del prossimo anno».